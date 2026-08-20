Aspang Race 2026: WM-Asse Josep Garcia und Andrea Verona kommen

Vom 11. bis 13. September geht in diesem Jahr wieder das legendäre Aspang Race über die Bühne. Das spektakuläre Enduro-Event im Kaolin-Steinbruch in Aspang vor den Toren Wiens brachte in den vergangenen Jahren ein Feld von etwa 700 Teilnehmern an den Start und gilt als das zweitgrößte Event in Österreich nach dem Red Bull Erzbergrodeo.

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Die Vorfreude ist groß, denn die Top-Kategorie ÖM-Open ist in diesem Jahr besonders stark besetzt: Mit Josep Garcia und Andrea Verona – beide aus dem Red Bull KTM Factory Racing Team – haben zwei frisch gekürte Enduro-Weltmeister ihre Zusage als Gaststarter abgegeben. Garcia wäre bereits im Vorjahr neben Verona am Start gewesen, musste aber wegen einer Handverletzung passen. Verona hat das Event in den vergangenen beiden Jahren für sich entschieden, Garcia gewann zuletzt in Wales vorzeitig die EnduroGP-Wertung – Verona sicherte sich den Titel in der Enduro2-Klasse.

Den prominenten Gaststartern wird Rechnung getragen: Die Fans werden in Aspang neben den spektakulären Eindrücken auf der Strecke bei einer Autogrammstunde Gelegenheit zu einem Treffen mit Garcia und Verona sowie anderen Assen erhalten. Derzeit steht sogar der Start weiterer WM-Stars im Raum, hier könnte es in den nächsten Tagen noch Updates geben. Garcia und Verona bestreiten in den Tagen vor dem Event noch Tests mit den neuen Bikes – zum Beispiel auf der Wagenranch von Birkfeld.

Herausgefordert werden die beiden KTM-WM-Asse in Aspang von der österreichischen Elite, allen voran GASGAS-Fahrer und KTM-Testpilot Michael Walkner.

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Walkner befindet sich in starker Form – er fuhr zuletzt beim Hard-Enduro-Klassiker Red Bull Romaniacs auf Platz 6. Eigentlich hätte es für den Sohn von Rupi Walkner Platz 3 werden müssen. Der Salzburger stürzte aber kurz vor dem Ziel, kassierte zwei Stunden Strafzeit und verpasste somit das ersehnte Podium. In Aspang will Walkner vor heimischem Publikum Jagd auf die WM-Stars machen.

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In der ÖM-Open-Klasse duellieren sich Walzer-KTM-Ass Maurice Egger und Teenager-Hoffnung Valentino Hutter (X-Grip GASGAS) zwei Steirer um den Titel. Dazu gibt es in Aspang auch Weltranglistenpunkte für das in dieser Saison neu eingeführte Hard Enduro World Ranking. Ein weiterer Höhepunkt des Events in Aspang ist die Riders-Party am Samstagabend nach der Siegerehrung im großen Festzelt. Mit Unterstützung von KTM wird eine nagelneue 250er-EXC-F Enduro im speziellen Aspang-Race-Design zur Verlosung gebracht.

Im Rahmenprogramm der Veranstaltung in Aspang wird unter der Patronanz von Partner «Makita» das «Aspang Junior Race» durchgeführt – mit Fahrtraining, Technikschulung und Erste-Hilfe-Kurs am Samstag. Dazu kommen die Rennen in den Klassen 50, 65 und 85 ccm am Sonntag direkt vor dem Hauptrennen auf der großen Bühne.