Erzberg erlaubt Elektro – Stark wird dabei sein

Selbstverständlich sind nicht nur Werkspiloten, sondern auch Privatfahrer auf Elektro-Motorrädern am wohl härtesten Eintages-Geländerennen der Welt zugelassen. In den Qualifikationsläufen auf der Schotterstrasse bergauf zum Gipfel des Erzbergs starten die Elektro-Motorräder in der offenen Klasse. Jene, die sich unter den Top-500 klassieren, starten am Hauptrennen am Sonntag.

Für die Teilnehmer auf Elektro-Motorrädern wird in der Erzberg-Arena eine emissionsfreie Ladestation aufgebaut. Eine weitere Ladestation für Gestrandete wird weiter oben am Erzberg errichtet. Beim Hauptrennen am Sonntag dürfen die Fahrer von Elektro-Motorrädern in der Tankzone für konventionelle Motorräder die Batterie tauschen. Während die Fahrer von Verbrenner-Enduros keine Hilfe annehmen dürfen, ist in dieser Zone die Mithilfe von Mechanikern beim Batterietausch erlaubt.

Stark Future plant die Teilnahme mit seinen Werksfahrern Eddie Karlsson und Toby Martyn auf Stark Varg. «Die Stark Varg ist das erste serienmässige Elektro-Geländemotorrad, das konkurrenzfähig ist und mit dem man bei Rennen um Spitzenplätze kämpfen kann», sagt dazu Karl Katoch, CEO des Red Bull Erzbergrodeo. «Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Fahrer von Stark Varg beim Erzbergrodeo schlagen.»