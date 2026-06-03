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Gewinnspiel: 2x VIP-Tickets für das Red Bull Erzbergrodeo 2027

Jetzt den SPEEDWEEK.com-Newsletter abonnieren und mit etwas Glück das härteste Enduro-Spektakel der Welt hautnah erleben – inklusive VIP-Tickets und Helikopter-Ride.

EnduroMotocross

Red Bull Erzbergrodeo
Red Bull Erzbergrodeo
Foto: Red bull Erzbergrodeo
Red Bull Erzbergrodeo
© Red bull Erzbergrodeo

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Wenn vom 4. bis 7. Juni 2026 der „Eisenriese“ zur 30. Auflage ruft, trifft sich in der Steiermark erneut die Elite der Extrem-Enduro-Szene. Das Red Bull Erzbergrodeo ist weit mehr als nur ein Rennen: Es ist ein Härtetest für die besten Fahrer der Welt, ein Motorsport-Spektakel und jedes Jahr ein Magnet für Tausende Fans.

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Du möchtest nächstes Jahr live dabei sein?

Jetzt bietet sich die Chance, das legendäre Event aus besonderer Perspektive zu erleben: SPEEDWEEK.com verlost 1x2 VIP-Tickets der Kategorie Gold für das Rennen am Sonntag beim Red Bull Erzbergrodeo 2027 – inklusive Helikopter-Ride.

Mit etwas Glück bist du Anfang Juni 2027 live dabei, wenn am Erzberg wieder an die Grenzen des Machbaren gegangen wird. Einfach für den SPEEDWEEK.com-Newsletter anmelden und am Gewinnspiel teilnehmen.

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Viel Glück!

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