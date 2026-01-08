Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Enduro

  6. /

  7. News

Werbung

Jarv-E: Wenn Graham Jarvis eine Elektro-Enduro entwickelt

Das lässt aufhorchen: Graham Jarvis, den man als erfolgreichsten Extrem-Enduro-Fahrer bezeichnen könnte, ist massgeblich beteiligt an der Entwicklung der Elektro-Enduro Jarv-E.

Rolf Lüthi

Von

Enduro

Im schwierigen Terrain unterwegs – fast ohne Lärm
Im schwierigen Terrain unterwegs – fast ohne Lärm
Foto: Jarv-E Moto GmbH
Im schwierigen Terrain unterwegs – fast ohne Lärm
© Jarv-E Moto GmbH

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Zusammen mit dem Rennsport-Ingenieur David Freidinger entwickelte der Brite Graham Jarvis die Elektro-Enduro, die seinen Namen trägt: Jarv-E. der Österreicher Freidinger ist seit 20 Jahren im Motorsport tätig und entwickelte vor fünf Jahren den Prototyp Eduro. Als Jarvis diese Elektro-Enduro testete, gründete er mit Freidinger die Jarv-E Moto GmbH, um zusammen die nächste Generation elektrischer Hard-Enduros zu bauen. Das Resultat ist die Jarv-E, die in Österreich in Kleinserie gebaut werden soll.

Werbung

Werbung

Es handelt sich derzeit um ein reines Sportgerät ohne Strassenzulassung, zugeschnitten auf die Motorsport-Disziplin Extrem-Enduro. Fahrwerks-Geometrie und Gewichtsverteilung sind ausgelegt auf die Anforderungen des technisch anspruchsvollen Terrains. Eine Strassenzulassung wird angestrebt, ist aber noch nicht vorhanden.

Der Motor leistet 50 kW (68 PS) und treibt das Hinterrad über zwei Ketten und eine Zwischenwelle an. Mit 5,6 kWh ist der Lithium-Ionen-Akku eher moderat dimensioniert. Im Eco-Modus sollen bis zu fünf Stunden Fahrzeit möglich sein. Im Rennbetrieb lässt sich der Akku dank einem Schnellwechselsystem innert 30 Sekunden austauschen. Ein leerer Akku ist in eineinhalb Stunden wieder voll geladen. Eine manuell bediente Kupplung gibt es nicht.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auf 100 Stück limitiert: Erstserie der Jarv-E
Auf 100 Stück limitiert: Erstserie der Jarv-E
Foto: Jarv-E Moto GmbH
Auf 100 Stück limitiert: Erstserie der Jarv-E
© Jarv-E Moto GmbH

Werbung

Werbung

Das Fahrwerk besteht aus einem Gitterrohrrahmen, einer USD-Gabel und einem direkt angelenkten Zentralfederbein. Dank der kompakten Bauweise von Akku und Motor kann eine lange, gefräste Aluschwinge verbaut werden. Die Federelemente liefert der hierzulande eher unbekannte amerikanische Hersteller Sirris. Das Gewicht wird mit sensationellen 95 kg angegeben.

Mit dem Smartphone können über eine App vorprogrammierte Modi angewählt oder etliche Parameter separat konfiguriert werden – Leistungsabgabe, Ansprechverhalten der E-Clutch und Rekuperationsbremse können angepasst werden. Auf seiner Facebook-Seite zeigt Jarvis, was mit der Jarv-E möglich ist – wenn man über die fahrerischen Fähigkeiten eines Graham Jarvis verfügt.

Dave Freidinger mit dem Prototyp namens Eduro bei den Red Bull Romaniacs
Dave Freidinger mit dem Prototyp namens Eduro bei den Red Bull Romaniacs
Foto: Jarv-E Moto GmbH
Dave Freidinger mit dem Prototyp namens Eduro bei den Red Bull Romaniacs
© Jarv-E Moto GmbH

Der Start der Serienproduktion ist für April 2026 geplant. Zum Start wird es eine auf 100 Stück limitierte Graham-Jarvis-Signature-Edition geben. Bestellungen werden online entgegengenommen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien