Mit der Elektro-Reiseenduro Experia will Energica wieder durchstarten
Nach der Insolvenz 2024 präsentierte sich der italienische Elektro-Pionier Energica an der EICMA unter neuem Eigentümer aus Singapur. Durch Fertigung in Asien sollen die Preise um 20 % sinken.
Für viele Beobachter der Motorradbranche galt der Absturz von Energica im Herbst 2024 als herber Rückschlag für die Elektromobilität auf zwei Rädern. Der ehemalige Einheitsausrüster des FIM MotoE World Cups (2019 bis 2022) hatte technisch massgebende Hochleistungs-Elektromotorräder auf die Räder gestellt, scheiterte aber an hohen Produktionskosten und den finanziellen Turbulenzen seines damaligen US-Mehrheitseigners Ideanomics, was in die gerichtliche Liquidation mündete.
Nun folgte im Rahmen der Motorradmesse Mailand der offizielle Neustart. Hinter dem Comeback steht die Energica Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur, finanziert von internationalen Privatinvestoren. Geleitet wird die Übergangsphase von Interim-CEO Shivangi Bagri.
Das technische Kernteam um Mitgründer und Technikchef (CTO) Giampiero Testoni sowie Chefdesigner Paolo Maria Iemmi bleibt im italienischen Motor Valley (Modena). Sämtliche Patente, Homologationen und Qualitätsstandards werden weiterhin dort verantwortet.
Die Serienfertigung der Motorräder wird nach Asien (brancheninternen Berichten zufolge nach Indien) verlagert. Durch die preisgünstigere Produktion sollen die Verkaufspreise gegenüber dem bisherigen Niveau um rund 20 Prozent sinken. Bisher starteten Modelle wie die Experia oder Ego bei rund 25.000 bis über 30.000 €, was für breitere Käuferschichten unerschwinglich machte.
Für einen schnellen Marktstart greift Energica zunächst auf die bestehenden, homologierten Fahrzeugplattformen zurück. Den Anfang beim Wiederanlauf der Produktion macht der Crossover-Tourer Experia, der dank Langstreckentauglichkeit vor der Insolvenz das wichtigste Volumenmodell war. Schrittweise folgen danach das Superbike Ego, das Naked-Bike Eva Ribelle sowie die EsseEsse9 im Retro-Design.
Für die zweite Phase des Relaunches kündigt Technikchef Testoni tiefgreifende Weiterentwicklungen an. Im Fokus steht dabei eine neue Batteriegeneration zur Steigerung von Reichweite, Effizienz und Zuverlässigkeit. Zudem will sich Energica stärker im Bereich Customizing positionieren – geplant sind unter anderem auf Kundenwunsch gefertigte, gewichtsreduzierte Versionen mit Karbon-Verkleidungsteilen.
Eine zentrale Lehre aus dem Stillstand der letzten zwei Jahre betrifft die Kunden, die zwischenzeitlich ohne gesicherte Ersatzteilversorgung dastanden. Der Wiederaufbau des Händlernetzes sowie die Sicherstellung der Teile- und Serviceversorgung haben laut Management höchste Priorität, ergänzt durch eine neue digitale Plattform zur Vernetzung von Fahrzeug und Fahrer.
Ob die Preissenkung um ein Fünftel und die neue industrielle Basis ausreichen, um sich im nach wie vor schwierigen Markt der leistungsstarken Elektro-Motorräder dauerhaft zu behaupten, wird sich zeigen.
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