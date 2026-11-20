Während etablierte Hersteller wie Aprilia mit der RS 457 oder Kawasaki mit der Ninja 500 in der A2-Sportlerklasse auf laufruhigere Zweizylinder-Reihenmotoren setzen, geht Fantic bei seinem ersten vollverkleideten Supersportler einen eigenständigen Weg. Nach ersten Studien schon 2024 brachte Fantic zunächst den unverkleideten Roadster Stealth 500 auf den Markt. Auf der Mailänder Motorradmesse wurde nun Serienversion der Imola 500 gezeigt, die zur Saison 2027 auf den Markt kommen wird.

Werbung

Werbung

Entwickelt und gefertigt wird das Motorrad im Werk von Motori Minarelli im norditalienischen Calderara di Reno – in unmittelbarer Nachbarschaft zur namensgebenden Rennstrecke von Imola. Hintergrund ist, dass Fantic den Motorenhersteller Minarelli 2020 von Yamaha übernahm. Seit der Übernahme durch Fantic fungiert Motori Minarelli nicht mehr nur als reiner Motorenzulieferer (weiterhin auch für Yamaha und andere Hersteller), sondern als zentrales Entwicklungs-, Fertigungs- und Montagewerk für Fantic selbst. Seither fungiert Motori Minarelli nicht mehr nur als Motorenzulieferer (weiterhin auch für Yamaha und andere Hersteller), sondern als zentrales Entwicklungs-, Fertigungs- und Montagewerk für Fantic selbst.

Herzstück der Imola 500 ist der flüssigkeitsgekühlte Viertakt-Einzylinder vom Typ MM460 mit 463 ccm. Zwei obenliegende Nockenwellen steuern die vier Ventile über Schlepphebel. Für den Einsatz im Supersportler haben die Techniker das nach Euro 5+ homologierte Aggregat gezielt überarbeitet. Eine neu gestaltete Airbox, ein geänderter Krümmer sowie ein leichterer Kolben reduzieren die oszillierenden Massen und erlauben eine Maximaldrehzahl von 10.500/min. Die Gemischaufbereitung übernimmt eine elektronische Einspritzung mit 46-mm-Drosselklappenkörper und Ride-by-Wire-Steuerung. Weitere Merkmale sind eine Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad und ein Sechsgang-Getriebe.

Exakte Leistungsdaten gönnt uns Fantic noch nicht, nennt jedoch ein Trockengewicht von lediglich 150 kg. Das ergäbe bei 12 Litern Tankinhalt und weiteren Flüssigkeiten ein fahrfertiges Gewicht von geschätzten 162 kg. Damit dürfte sie gemäss EU-Führerschein-Richtlinie 45 PS Leistung haben, damit man dieses Motorrad mit dem A2-Führerschein fahren darf.

Werbung

Werbung

Beim Chassis kombiniert Fantic ein vorderes Stahl-Gitterrohrgerüst mit geschmiedeten Aluminium-Seitenplatten, einem verschraubten Rahmenheck aus Stahl und einer Aluschwinge mit Unterzug. Der voluminöse Vorschalldämpfer sitzt tief unter dem Motor, während der kompakte Endschalldämpfer hoch nach oben gezogen wurde.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Ein Ausrufezeichen setzt Fantic bei den Federelementen, die von der neu geschaffenen, hauseigenen Fahrwerkssparte FRS (Fantic Racing Suspension) stammen. Vorne führt eine 43er USD-Gabel vom Typ Track43 mit 130 mm Federweg das Vorderrad, einstellbar in .Druck- und Zugstufe. Hinten arbeitet ein Track14-Zentralfederbein, das neben Vorspannung, Zugstufe sowie Low- und Highspeed-Druckstufe zusätzlich in der Federbeinlänge einstellbar ist. Damit lässt sich die Fahrwerksgeometrie an unterschiedlichen gebrauch (Strasse, Rennstrecke, Stadtverkehr) oder Fahrerwünsche anpassen. Im Unterschied zum Schwestermodell Stealth 500, auf der ein Rohrlenker montiert ist, verfügt die Imola über eine spezifische obere Gabelbrücke und direkt an dem Gabelrohren angeklemmte Lenkstummel.

Für die Verzögerung sorgt eine Bremsanlage von ByBre mit radial verschraubter Bremszange und 320er Scheibe vorne sowie einer 230er Scheibe hinten. Fünfspeichen-Alugussräder sind mit Pirelli Diablo Rosso IV in den Dimensionen 110/70-17 vorne und 150/60-17 hinten bestückt.

Hochwertig ausgestattetes Supersport-Motorrad – und dazu A2-tauglich Foto: Fantic Hochwertig ausgestattetes Supersport-Motorrad – und dazu A2-tauglich © Fantic

Werbung

Werbung

Auch bei der Elektronik hebt sich die Imola 500 vom üblichen Standard ihrer Klasse ab: Eine Sechs-Achsen-IMU ermöglicht ein schräglagenabhängiges Kurven-ABS, das für den Rennstreckenbetrieb am Hinterrad deaktiviert werden kann; ebenso eine Schräglagen-abhängige Traktionskontrolle. Über das 5-Zoll-TFT-Display lassen sich die vier Fahrmodi «Street», «Wet», «Track» und «Custom» anwählen, welche die beiden Motorkennfelder «Fun» und «Wet» mit unterschiedlichen Regelstufen der Assistenzsysteme verknüpfen. LED-Beleuchtung mit Doppel-Linsenscheinwerfer und eine USB-C-Ladebuchse runden die Serienausstattung ab.

Die Auslieferung der Fantic Imola 500 startet im Mai 2027 in zwei Farbvarianten. In Italien liegt der Listenpreis bei 6.990 €; die Preise für Deutschland, Österreich und die Schweiz sind noch nicht festgelegt.