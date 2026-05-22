2026 starten erneut drei Silberpfeile bei den 24h Le Mans

Wenn am Wochenende des 13./14. Juni 2026 die 24 Stunden von Le Mans ausgetragen werden, kommt es wie schon bei der 2025er Ausgabe zur Rückkehr einer ganz besonderen Motorsport-Optik. Denn es werden drei waschechte Silberpfeile beim großen Langstrecken-Klassiker mit von der Partie sein. Der Rennstall Iron Lynx setzt drei Mercedes-AMG LMGT3 ein, die für Le Mans in Silber foliert werden.

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Bereits 2025 waren die drei Mercedes-AMG von Iron Lynx in Silber in Le Mans unterwegs. 2026 wird die Idee nun erneut aufgenommen. Zu unterscheiden sind die drei Fahrzeuge an der farblichen Gestaltung der Heckpartie. Der Mercedes-AMG mit der Startnummer #61, der von Martin Berry, Rui Andrade und Mercedes-AMG Performance-Fahrer Maxime Martin pilotiert wird, ist dort in schwarz gehalten. Das Fahrzeug mit der Startnummer #79 (gesteuert von Johannes Zelger, Matteo Cressoni und Mercedes-AMG Junior-Fahrer Lin Hodenius) bekommt gelbe Akzente.

Zwei Stammautos aus der WEC und ein Extra-AMG aus Qatar

Dazu kommt das Auto mit der Startnummer #62. Dieses wird unter dem Banner von «Team Qatar» an den Start gehen und mit Abdulla Al Khelaifi auch einen katarischen Piloten haben. An seiner Seite treten Julian Hanses sowie Giuliano Alesi (Sohn des früheren Formel-1-Piloten Jean Alesi) an. Das Auto hat im Heckdesign die Fahne von Katar.

«Es freut mich sehr, bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans erneut drei Mercedes-AMG LMGT3-Fahrzeuge in der Startaufstellung zu sehen. Unser Dank gilt dem Team Qatar sowie unserem Customer-Racing-Team Iron Lynx, die diese zusätzliche Nennung ermöglicht haben. Die Fortsetzung der Geschichte der Silberpfeile im Jahr 2026 - visualisiert durch die Lackierungen aller drei Fahrzeuge und anknüpfend an unser Debüt im vergangenen Jahr – unterstreicht die besondere Bedeutung, die dieses Rennen innerhalb unserer Motorsport-Historie einnimmt», so Stefan Wendl (Head of Customer Racing bei Mercedes-AMG Motorsport). «Aufbauend auf den im Vorjahr gesammelten Erfahrungen, streben wir nun an, unseren sportlichen Fortschritt mit einem starken Ergebnis beim Langstreckenklassiker in Le Mans zu bestätigen.»

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