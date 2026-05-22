Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

2026 starten erneut drei Silberpfeile bei den 24h Le Mans

Mercedes-AMG bringt wie schon 2025 ein ganz klassisches Design zu den 24h Le Mans. Beim Klassiker in Westfrankreich werden 2026 drei LMGT3 in Silber antreten. Das soll an die Vergangenheit erinnern.

FIA WEC

Markant in Silber: Einer der drei Mercedes-AMG LMGT3 für Le Mans 2026
Markant in Silber: Einer der drei Mercedes-AMG LMGT3 für Le Mans 2026
Foto: Iron Lynx
Markant in Silber: Einer der drei Mercedes-AMG LMGT3 für Le Mans 2026
© Iron Lynx

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Wenn am Wochenende des 13./14. Juni 2026 die 24 Stunden von Le Mans ausgetragen werden, kommt es wie schon bei der 2025er Ausgabe zur Rückkehr einer ganz besonderen Motorsport-Optik. Denn es werden drei waschechte Silberpfeile beim großen Langstrecken-Klassiker mit von der Partie sein. Der Rennstall Iron Lynx setzt drei Mercedes-AMG LMGT3 ein, die für Le Mans in Silber foliert werden.

Werbung

Werbung

Bereits 2025 waren die drei Mercedes-AMG von Iron Lynx in Silber in Le Mans unterwegs. 2026 wird die Idee nun erneut aufgenommen. Zu unterscheiden sind die drei Fahrzeuge an der farblichen Gestaltung der Heckpartie. Der Mercedes-AMG mit der Startnummer #61, der von Martin Berry, Rui Andrade und Mercedes-AMG Performance-Fahrer Maxime Martin pilotiert wird, ist dort in schwarz gehalten. Das Fahrzeug mit der Startnummer #79 (gesteuert von Johannes Zelger, Matteo Cressoni und Mercedes-AMG Junior-Fahrer Lin Hodenius) bekommt gelbe Akzente.

Zwei Stammautos aus der WEC und ein Extra-AMG aus Qatar

Dazu kommt das Auto mit der Startnummer #62. Dieses wird unter dem Banner von «Team Qatar» an den Start gehen und mit Abdulla Al Khelaifi auch einen katarischen Piloten haben. An seiner Seite treten Julian Hanses sowie Giuliano Alesi (Sohn des früheren Formel-1-Piloten Jean Alesi) an. Das Auto hat im Heckdesign die Fahne von Katar.

Empfehlungen

«Es freut mich sehr, bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans erneut drei Mercedes-AMG LMGT3-Fahrzeuge in der Startaufstellung zu sehen. Unser Dank gilt dem Team Qatar sowie unserem Customer-Racing-Team Iron Lynx, die diese zusätzliche Nennung ermöglicht haben. Die Fortsetzung der Geschichte der Silberpfeile im Jahr 2026 - visualisiert durch die Lackierungen aller drei Fahrzeuge und anknüpfend an unser Debüt im vergangenen Jahr – unterstreicht die besondere Bedeutung, die dieses Rennen innerhalb unserer Motorsport-Historie einnimmt», so Stefan Wendl (Head of Customer Racing bei Mercedes-AMG Motorsport). «Aufbauend auf den im Vorjahr gesammelten Erfahrungen, streben wir nun an, unseren sportlichen Fortschritt mit einem starken Ergebnis beim Langstreckenklassiker in Le Mans zu bestätigen.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Riccardo Pera

30

1

Richard Lietz

30

1

Yasser Shahin

30

2

Antares Au

26

2

Marvin Kirchhöfer

26

2

Thomas Fleming

26

3

Anthony McIntosh

25

3

Daniel Harper

25

3

Parker Thompson

25

4

Blake McDonald

22

Events

Alle FIA WEC Events
  • Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  • 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  • Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  3. 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  4. Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Le Mans News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM