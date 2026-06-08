24 Hours of Le Mans 2026: Das sind die wichtigsten Zeiten und Termine

Es ist soweit: Am kommenden Wochenende (13./14. Juni) steht die 2026er Ausgabe der so legendären 24 Hours of Le Mans auf der Agenda. Der große Langstrecken-Klassiker ist eines der größten Motorsport-Ereignisse des Jahres. Das Event in Le Mans besteht natürlich nicht nur aus dem 24-Stunden-Rennen, sondern auch aus einigen Rahmenrennserien. Diese bieten immer jede Menge Action und Spektakel. 2026 sind das die Road to Le Mans (mit LMP3- und GT3-Boliden), die Ferrari Challenge und zum ersten Mal überhaupt auch der Porsche Carrera Cup Brasil. Das sind die wichtigsten Zeiten der Rennwoche (alle Angaben wie immer ohne Gewähr).

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Los mit der Track-Action geht es am Mittwoch (10. Juni) mit dem ersten freien Training der Ferrari Challenge von 8:45 bis 9:30 Uhr. Das erste freie Training des Porsche Carrera Cup Brasil gibt es von 10:00 bis 10:45 Uhr gefolgt vom ersten freien Training der Road to Le Mans von 11:15 bis 12:15 Uhr und vom zweiten freien Training der Ferrari Challenge von 12:45 bis 13:30 Uhr. Die Fahrzeuge des 24-Stunden-Rennens bestreiten von 14:00 bis 17:00 Uhr das erste freie Training. Von 17:30 bis 18:15 Uhr wird das zweite freie Training des Porsche Carrera Cup Brasil absolviert. Später wird zwischen 18:45 und 19:15 Uhr (für die LMP2 und LMGT3) sowie zwischen 19:30 und 20:00 Uhr (für die Hypercars) bereits die Qualifikation für das 24-Stunden-Rennens ausgetragen. In dieser Session wird entschieden, welche Fahrzeuge in die Hyperpole einziehen. Danach absolviert die Road to Le Mans von 20:30 bis 21:30 Uhr das zweite freie Training. Den Mittwoch beschließt von 22:00 bis 0:00 Uhr das zweite freie Training des 24-Stunden-Rennens.

Auch am Donnerstag (11. Juni) geht es gleich schon vormittags zur Sache. Der Porsche Carrera Cup Brasil startet von 9:00 bis 9:45 Uhr mit der Qualifikation. Es folgen die Qualifyings der Road to Le Mans von 10:15 bis 11:15 Uhr und der Ferrari Challenge von 11:55 bis 12:40 Uhr. Das erste Rennen des Porsche Carrera Cup Brasil steigt dann von 13:25 bis 14:15 Uhr. Das dritte freie Training zum 24-Stunden-Rennen wird von 14:45 bis 17:45 Uhr angegangen. Das erste Rennen der Ferrari Challenge ist dann von 18:30 bis 19:15 Uhr angesetzt. Von 20:00 bis 21:55 Uhr geht es dann mit der Hyperpole für das 24-Stunden-Rennen zur Sache. Hier gibt es insgesamt vier Sessions. Wie die Hyperpole genau funktioniert, erklärt SPEEDWEEK.com in einem separaten Artikel. Letzter Programmpunkt des Tages ist das vierte freie Training zum 24-Stunden-Rennens von 23:00 Uhr bis 0:00 Uhr.

Wie in den Vorjahren wird auch 2026 am Freitag (12. Juni) in Le Mans Gas gegeben. Denn von 10:00 bis 13:00 Uhr steht das Rennen der Road to Le Mans an. Dieses wird 2026 erstmals überhaupt als 3h Rennen ausgetragen. In der Vergangenheit gab es stets zwei etwas kürzere Sprintrennen. Ansonsten gibt es am Freitag viele Aktionen in Le Mans und auch in den benachbarten Dörfern. Das Tag wird im Volksmund auch «Mad Friday» genannt und ist bei den Zuschauern extrem beliebt. In der City von Le Mans steigt ab 16:00 Uhr zudem die bunte Fahrerparade.

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Am Samstag (13. Juni) geht es von 9:15 bis 10:00 Uhr mit dem zweiten Rennen der Ferrari Challenge los. Von 10:30 bis 11:15 Uhr folgt das zweite Rennen des Porsche Carrera Cup Brasil. Zwischen 12:00 und 12:15 Uhr bestreiten die Fahrzeuge des 24-Stunden-Rennens das kurze Warm-up. Um 16:00 Uhr erfolgt dann der ganz große Höhepunkt. Der Start zu den 24 Hours of Le Mans 2026. Das Rennende ist somit am Sonntag (14. Juni) ebenfalls um 16:00 Uhr zu erwarten.

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Das sind die Zeiten der 24 Hours of Le Mans 2026