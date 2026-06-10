24 Hours of Le Mans 2026: Die Vorschau auf die LMGT3-Klasse

Bei der diesjährigen Ausgabe der 24 Hours of Le Mans ist auch wieder die LMGT3-Klasse mit von der Partie. Die LMGT3-Autos kamen erst 2024 zu den 24 Hours of Le Mans und ersetzten die GTE-Boliden, die über viele Jahre das GT-Kontingent in Le Mans bildeten. Die GT3 stellen mittlerweile den internationalen GT-Standard dar. Sie finden in unzähligen Rennserien Verwendung, beispielsweise auch in der DTM oder bei den 24h Klassikern in Daytona, Spa-Francorchamps oder am Nürburgring.

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Beim Klassiker an der französischen Sarthe treten sie (wie auch bei den übrigen Rennen der FIA WEC sowie in der ELMS) jedoch in der LMGT3-Version an. Diese unterscheidet sich minimal – beispielsweise durch die Verwendung von Drehmoment-Sensoren. Die (recht teuren) Geräte sollen den Regelhütern dabei helfen, bessere Daten für die Erstellung der BoP (Balance of Performance) zu gewinnen. Der Umbau eines Autos von GT3 auf LMGT3-Stand ist grundsätzlich also möglich.

Mit der BoP ist auch ein weiterer wichtiger Faktor genannt. Denn die LMGT3 sollen über eine Einstufung auf etwa ein Rundenzeiten-Niveau gebracht werden. Das klappt nicht immer perfekt - und somit kann keine wirkliche Einschätzung abgeliefert werden, welches Fahrzeug 2026 in Le Mans in der Favoritenrolle ist. Denn erst während des Rennens an sich stellt sich heraus, wer am besten unterwegs ist.

Insgesamt sind 2026 in Le Mans Fahrzeuge von neun Herstellern mit dabei: Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche: Jede Marke bekam für die WEC-Saison zwei Autos zugelassen. Beim großen Highlight in Le Mans sind sieben weitere Autos mit dabei: Drei Ferrari 296 LMGT3 Evo, zwei Corvette Z06 LMGT3.R, ein Mercedes-AMG LMGT3 und ein Aston Martin Vantage AMR LMGT3. Somit zählt das Feld 25 Autos.

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Reine Profi-Paarungen sind in der LMGT3 nicht zugelassen. Pro Auto muss mindestens ein Pilot mit der FIA-Einstufung Bronze dabei sein. Ein weiterer Pilot darf höchstens den Status Silber haben. Nur der dritte Pilot kann somit Gold oder Platin sein.

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Fünf deutsche Piloten sind in der LMGT3 aktiv: Lars Kern in einer Corvette vom kanadischen Team 13 Autosport, Finn Gehrsitz und Marvin Kirchhöfer jeweils in einem McLaren von Garage 59, Julian Hanses in einem Mercedes-AMG vom Team Qatar by Iron Lynx sowie Dennis Marschall in einem Ferrari von Kessel Racing. Ein spannender Name ist sicherlich auch der ehemalige F1-Pilot Logan Sargeant, der einen Ford von Proton Competition steuert.

Mit Proton Competition aus Ummendorf (südlich von Ulm) und Manthey DK Engineering/The Bend Manthey aus der Nähe des Nürburgrings sind zudem auch zwei Rennställe mit deutsche Flagge in Le Mans unterwegs.