24 Hours of Le Mans: BMW und Cadillac dicht beisammen

Die 24 Hours of Le Mans biegen so langsam auf die Zielgerade ein - und an der Spitze des Feldes wird immer mehr klar, dass der Sieg bei der 94. Ausgabe des so legendären Klassikers an der französischen Sarthe wohl über BMW oder Cadillac gehen wird. Beide Marken sind bereits seit Rennbeginn in der Spitzengruppe platziert.

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Ganz vorne war bis zuletzt auch Toyota mit guten Chancen auf den Sieg. Doch kurz nach 10 Uhr am Sonntagmorgen gab es dann jedoch einen Rückschlag für den Toyota TR010 Hybrid von Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi. Vorne links musste die Befestigung der Bremse gewechselt werden, was einiges an Zeit in Anspruch nahm. So fiel das Auto nun hinter Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries im anderen Toyota zurück auf die vierte Position.

In Führung liegt somit der BMW M Hybrid V8 von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde. Denn auch der aktuell zweitplatzierte Cadillac V-Series.R von Norman Nato, Will Stevens und Louis Delétraz büßte Zeit ein - wegen einer Strafe durch ein Vergehen während einer Slow Zone.

Bislang drei Hypercars wurde aus den Rennen zurückgezogen. Der Cadillac V-Series.R von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken nach Problemen mit der Servolenkung, der Genesis GMR-001-Hypercar von Luis Felipe Derani, André Lotterer und Mathys Jaubert nach einem Problem mit der Aufhängung und der BMW M Hybrid V8 von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor wegen elektrischer Probleme.

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Stand in Le Mans nach knapp 19 Rennstunden

BMW #20 - Frijns/Rast/van der Linde Cadillac #12 - Nato/Stevens/Delétraz Toyota #7 - Conway/Kobayashi/de Vries Toyota #8 - Hartley/Hirakawa/Buemi Ferrari #83 - Hanson/Kubica/Ye Ferrari #51 - Calado/Giovinazzi/Pier Guidi Alpine #35 - Habsburg/Milesi/da Costa Cadillac #101 – Albuquerque/Taylor/Taylor