24 Hours of Le Mans: Cadillac, BMW und Toyota weiter vorne

Bei der 2026er Ausgabe der 24 Hours of Le Mans ging es auch in der Nacht ordentlich zur Sache. Extrem schnelle Rundenzeiten wurden gefahren – und es galt, zum richtigen Zeitpunkt jeweils die passende Reifenmischung aufgeschnallt zu haben, wobei zumeist die weichste Mischung verwendet wurde. Weiterhin sind drei Marken ganz vorne im Klassement platziert: Cadillac, Toyota und BMW.

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In Führung liegt der Cadillac V-Series.R von Norman Nato, Will Stevens und Louis Delétraz. Zu Beginn etwas schneller war jedoch das Schwesterauto von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken. Doch deren Le Mans erlebte gegen 4:00 Uhr in der Nacht einen herben Rückschlag, als es ein Problem mit der Servolenkung gab. Durch die Reparatur fiel das Auto aussichtslos zurück – am Morgen gegen 8:00 Uhr wurde der Cadillac dann auch zurückgezogen.

Toyota ist mit dem TR010 Hybrid von Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi weiterhin voll im Geschehen mit dabei und liegt nur ganz knapp hinter dem führenden Cadillac von Nato/Stevens/Delétraz. Die Japaner hatten sich durch passende strategische Entscheidungen zunächst nach vorne gebracht – aber davon abgesehen passt definitiv auch die Rennpace bei Toyota.

Das belegt auch der zweite TR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries mit aktuell Platz vier. BMW ist mit dem M Hybrid V8 von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde weiterhin voll im Geschehen mit dabei. Nicht Wenige in Le Mans sehen das bayrische Auto als größten Favoriten auf den Sieg. Auch bei BMW gab es aber einen Rückschlag, als am Abend das Schwesterfahrzeug von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor mit Vanthoor am Steuer eine Kollision mit einem LMP2 hatte und einen Reifenschaden davon trug. Somit ist bei diesem M Hybrid V8 keine vordere Platzierung mehr möglich.

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Stand in Le Mans nach knapp 16 Rennstunden

Cadillac #12 - Nato/Stevens/Delétraz Toyota #8 - Hartley/Hirakawa/Buemi BMW #20 - Frijns/Rast/van der Linde Toyota #7 - Conway/Kobayashi/de Vries Ferrari #51 - Calado/Giovinazzi/Pier Guidi Ferrari #83 - Hanson/Kubica/Ye Alpine #35 - Habsburg/Milesi/da Costa Cadillac #101 – Albuquerque/Taylor/Taylor