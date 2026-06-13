24 Hours of Le Mans: Das sind die Startfahrer der Hypercars

Gleich geht es bei den 24 Hours of Le Mans so richtig ab. Um exakt 16:00 Uhr wird der Rad-Star Mark Cavendish das Feld der 62 Fahrzeuge (18 Hypercars, 19 LMP2 und 25 LMGT3) mit der französischen Flagge auf die Reise zweimal rund um die Uhr schicken. Für die Piloten im Cockpit ist der Start in Le Mans eine wahrlich prestigeträchtige Angelegenheit.

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Diese Hypercar-Piloten sitzen im Auto

BMW #15 – Magnussen Cadillac #12 – Stevens Alpine #35 – Habsburg BMW #20 – Rast Cadillac #101 – Albuquerque Genesis #19 – Juncadella Aston Martin #009 – Soerensen Ferrari #51 – Giovinazzi Genesis #17 – Lotterer Cadillac #38 – Bamber Aston Martin #007 – Tincknell Ferrari #50 – Nielsen Alpine #36 – Makowiecki Toyota #7 – Conway Toyota #8 – Buemi Peugeot #93 - di Resta Ferrari #83 – Hanson Peugeot #94 – Duval