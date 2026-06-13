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24 Hours of Le Mans: Das sind die Startfahrer der Hypercars

Die Startphase der 24 Hours of Le Mans ist ein spektakuläres Highlight. Denn die Fernsehkameras bringen die Action weltweit auf die Bildschirme. Das sind die Startfahrer in der Hypercar-Klasse.

FIA WEC

Von der Pole-Position in Le Mans: Der BMW M Hybird V8
Von der Pole-Position in Le Mans: Der BMW M Hybird V8
Foto: Moy / XPB Images
Von der Pole-Position in Le Mans: Der BMW M Hybird V8
© Moy / XPB Images

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Gleich geht es bei den 24 Hours of Le Mans so richtig ab. Um exakt 16:00 Uhr wird der Rad-Star Mark Cavendish das Feld der 62 Fahrzeuge (18 Hypercars, 19 LMP2 und 25 LMGT3) mit der französischen Flagge auf die Reise zweimal rund um die Uhr schicken. Für die Piloten im Cockpit ist der Start in Le Mans eine wahrlich prestigeträchtige Angelegenheit.

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Diese Hypercar-Piloten sitzen im Auto

BMW #15 – Magnussen

Cadillac #12 – Stevens

Alpine #35 – Habsburg

BMW #20 – Rast

Cadillac #101 – Albuquerque

Genesis #19 – Juncadella

Aston Martin #009 – Soerensen

Ferrari #51 – Giovinazzi

Genesis #17 – Lotterer

Cadillac #38 – Bamber

Aston Martin #007 – Tincknell

Ferrari #50 – Nielsen

Alpine #36 – Makowiecki

Toyota #7 – Conway

Toyota #8 – Buemi

Peugeot #93 - di Resta

Ferrari #83 – Hanson

Peugeot #94 – Duval

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