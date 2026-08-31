6h Austin: Blick auf das anstehende Rennen der FIA WEC

Es ist soweit: Am anstehenden Wochenende (4. bis 6. September) gibt es den fünften Saisonlauf 2026 in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Schauplatz ist die Strecke in Austin, die vor allem aus der Formel 1 bekannt ist. Die FIA WEC war dort aber auch schon achtmal unterwegs: Zunächst 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2020. Dann gab es eine Pause. Doch 2024 kehrte die WEC zurück – seitdem sind somit auch die 2021 eingeführten Hypercars auf dem Circuit of the Americas unterwegs.

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Seit 2014 hat die WEC-Veranstaltung in Austin zudem einen eigenen Namen: «Lone Star Le Mans». Das liegt daran, dass der Bundesstaat Texas auch «Lone Star State» genannt wird. Denn in dessen Fahne ist nur ein einziger Stern. Die Strecke ist 5,513 Kilometer lang und hat 20 Kurven (elf nach links und neun nach rechts). Der Höhenunterschied beträgt 40,5 Meter. In Austin wird zudem gegen den Uhrzeigersinn gefahren.

Bislang haben die Hypercars Topspeeds bis zu 316 km/h erreicht. Der Bestwert bei den LMGT3 liegt bei 263,9 km/h. Die schnellste Hypercar-Runde fuhr 2024 mit 1:50,390 Minuten Ferrari-Pilot Antonio Giovinazzi. Der Rennsieg 2024 ging an den privaten (gelben) Ferrari 499P von Robert Kubica, Robert Shwartzman und Yifei Ye. 2025 siegten Kévin Estre, Laurens Vanthoor und Matt Campbell im Porsche 963.

Porsche ist 2026 bekanntlich nicht mehr in der Hypercar-Klasse dabei. Neben Ferrari zählt sicherlich auch Toyota zu den Favoriten auf den Sieg. Doch obwohl Toyota bereits seit 2012 in der WEC startet, haben die Japaner bislang noch nie in Austin gewonnen. Cadillac dürfte beim Heimspiel auch nicht zu unterschätzen sein. Aber auch die Konkurrenz von Aston Martin, Alpine, BMW, Genesis und Peugeot will um die besten Plätze fighten. Neben den Hypercars fahren auch wieder die LMGT3-Autos mit. Neun Marken mit jeweils zwei Autos sind am Start. An dieser Stelle ist die vorläufige Startliste hinterlegt .

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Das ist der Zeitplan der FIA WEC für Austin (in MESZ)

Freitag, 4. September 2026 Ab 18:30 Uhr - Freies Training 1 Ab 23:00 Uhr - Freies Training 2 Samstag, 5. September 2026 Ab 18:00 Uhr - Freies Training 3 Ab 22:00 Uhr - Qualifying und Hyperpole Sonntag, 6. September 2026 Ab 20:00 Uhr - Das 6h Rennen