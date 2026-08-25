6h Austin: Vorläufige Entrylist für Rennen der FIA WEC bekannt
Die Sportwagen-WM (FIA WEC) gastiert Anfang September 2026 auf dem Circuit of the Americas in Austin. Nun gibt es eine erste vorläufige Startliste. Mit dabei sind 17 Prototypen und 18 LMGT3-Autos.
Die Sommerpause der FIA WEC nähert sich dem Ende zu. Denn vom 4. bis 6. September 2026 steht in der Sportwagen-WM das nächste Rennwochenende auf der Agenda. Schauplatz ist der Circuit of the Americas in Austin/Texas. Wie üblich sind 35 Fahrzeuge gemeldet. Die Spitze bildet in der FIA WEC bekanntlich die Hypercar-Klasse. Dort sind 17 Autos mit dabei. Im Vergleich zum vorangegangenen Rennen in Brasilien gibt es aber kaum Änderungen in den Cockpits.
In der LMGT3-Klasse hat sich ebenfalls etwas getan. Nicky Catsburg kommt zurück in die Corvette Z06 LMGT3.R mit der Startnummer #33 und teilt sich dort das Cockpit mit Jonny Edgar und Ben Keating. Auch Eduardo Barrichello steht für das Rennen in Austin wieder zur Verfügung und startet im Aston Martin Vantage AMR LMGT3 mit der Stsrtnummer #23 zusammen mit Jonny Adam und Gray Newell.
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