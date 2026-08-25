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6h Austin: Vorläufige Entrylist für Rennen der FIA WEC bekannt

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) gastiert Anfang September 2026 auf dem Circuit of the Americas in Austin. Nun gibt es eine erste vorläufige Startliste. Mit dabei sind 17 Prototypen und 18 LMGT3-Autos.

FIA WEC

Weiterhin mit zwei Piloten besetzt: Der Aston Martin Valkyrie
Weiterhin mit zwei Piloten besetzt: Der Aston Martin Valkyrie
Foto: Moy / XPB Images
Weiterhin mit zwei Piloten besetzt: Der Aston Martin Valkyrie
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die Sommerpause der FIA WEC nähert sich dem Ende zu. Denn vom 4. bis 6. September 2026 steht in der Sportwagen-WM das nächste Rennwochenende auf der Agenda. Schauplatz ist der Circuit of the Americas in Austin/Texas. Wie üblich sind 35 Fahrzeuge gemeldet. Die Spitze bildet in der FIA WEC bekanntlich die Hypercar-Klasse. Dort sind 17 Autos mit dabei. Im Vergleich zum vorangegangenen Rennen in Brasilien gibt es aber kaum Änderungen in den Cockpits.

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Bei den Hypercars wird Ricky Taylor in den Cadillac V-Series.R mit der Startnummer #12 steigen. Der US-Amerikaner teilt sich das Cockpit mit den beiden Stammpiloten Norman Nato und Will Stevens. Ansonsten ändert sich in der großen Klasse nichts. Das bedeutet auch: Tom Gamble und Harry Tincknell sowie Alex Riberas und Marco Soerensen werden weiterhin jeweils als Duo in den beiden Aston Martin Valkyrie unterwegs sein.

In der LMGT3-Klasse hat sich ebenfalls etwas getan. Nicky Catsburg kommt zurück in die Corvette Z06 LMGT3.R mit der Startnummer #33 und teilt sich dort das Cockpit mit Jonny Edgar und Ben Keating. Auch Eduardo Barrichello steht für das Rennen in Austin wieder zur Verfügung und startet im Aston Martin Vantage AMR LMGT3 mit der Stsrtnummer #23 zusammen mit Jonny Adam und Gray Newell. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.

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Jonny Edgar

76

2

Nicky Catsburg

72

3

Ben Keating

54

4

Riccardo Pera

49

4

Richard Lietz

49

4

Yasser Shahin

49

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