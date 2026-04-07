6h Imola: Fahrerwechsel bei Corvette und Aston Martin

Wenn vom 17. bis 19. April die Saison 2026 in der FIA WEC in Imola startet, werden 17 Hypercars von acht Marken um den Gesamtsieg kämpfen. Dahinter geben 18 LMGT3-Autos von neun Marken in der LMGT3-Klasse Vollgas. All das verspricht natürlich jede Menge Action. Die teilnehmenden Teams haben zuletzt nach und nach ihre Fahrerpaarungen veröffentlicht, doch es gibt nun auch schon wieder die ersten Änderungen.

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Das betrifft beispielsweise die Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport. Hier sollte eigentlich Ben Keating zusammen mit Nicky Catsburg und Jonny Edgar antreten. Jedoch hat sich Keating beim Training verletzt und sich den Ellenbogen gebrochen. Somit fällt er für den Saisonauftakt in Imola und das Rennen im belgischen Spa-Francorchamps aus. Den Platz übernimmt sein amerikanischer Landsmann Blake McDonald. Dieser kennt Team und Auto bereits aus der Asian Le Mans Series 2025/26 und wird zudem auch beim Auftakt 2026 der European Le Mans Series in Barcelona antreten.

Im Martin Vantage AMR LMGT3 von Heart of Racing Team war für Imola Eduardo Barrichello eingeplant. Der Sohn von Rubens Barrichello hat jedoch eine Terminüberschneidung und tritt beim IMSA-Rennen in Long Beach an. Somit fährt in Imola Kobe Pauwels an der Seite von Jonny Adam und Gray Newell.

Kobe gewann 2025 die AMR Driver Academy. Das ist ein Nachwuchsprogramm des britischen Herstellers. Er gibt in Imola dann sein WEC-Debüt. «Mein WEC-Debüt ist sehr aufregend und ehrlich gesagt kam es früher als erwartet», so Kobe. «Ich werde mein Bestes geben, um dem Heart of Racing Team und Aston Martin zu zeigen, dass ich die richtige Wahl war.»

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