Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

6h Imola: Fahrerwechsel bei Corvette und Aston Martin

Während Ben Keating in der Corvette Z06 LMGT3.R von Blake McDonald ersetzt wird, fährt der junge Kobe Pauwels anstelle von Eduardo Barrichello im Aston Martin Vantage AMR LMGT3.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Kobe Pauwels
Kobe Pauwels
Foto: Aston Martin Racing
Kobe Pauwels
© Aston Martin Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wenn vom 17. bis 19. April die Saison 2026 in der FIA WEC in Imola startet, werden 17 Hypercars von acht Marken um den Gesamtsieg kämpfen. Dahinter geben 18 LMGT3-Autos von neun Marken in der LMGT3-Klasse Vollgas. All das verspricht natürlich jede Menge Action. Die teilnehmenden Teams haben zuletzt nach und nach ihre Fahrerpaarungen veröffentlicht, doch es gibt nun auch schon wieder die ersten Änderungen.

Werbung

Werbung

Das betrifft beispielsweise die Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport. Hier sollte eigentlich Ben Keating zusammen mit Nicky Catsburg und Jonny Edgar antreten. Jedoch hat sich Keating beim Training verletzt und sich den Ellenbogen gebrochen. Somit fällt er für den Saisonauftakt in Imola und das Rennen im belgischen Spa-Francorchamps aus. Den Platz übernimmt sein amerikanischer Landsmann Blake McDonald. Dieser kennt Team und Auto bereits aus der Asian Le Mans Series 2025/26 und wird zudem auch beim Auftakt 2026 der European Le Mans Series in Barcelona antreten.

Im Martin Vantage AMR LMGT3 von Heart of Racing Team war für Imola Eduardo Barrichello eingeplant. Der Sohn von Rubens Barrichello hat jedoch eine Terminüberschneidung und tritt beim IMSA-Rennen in Long Beach an. Somit fährt in Imola Kobe Pauwels an der Seite von Jonny Adam und Gray Newell.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Kobe gewann 2025 die AMR Driver Academy. Das ist ein Nachwuchsprogramm des britischen Herstellers. Er gibt in Imola dann sein WEC-Debüt. «Mein WEC-Debüt ist sehr aufregend und ehrlich gesagt kam es früher als erwartet», so Kobe. «Ich werde mein Bestes geben, um dem Heart of Racing Team und Aston Martin zu zeigen, dass ich die richtige Wahl war.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi

133

1

Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi

133

1

James Calado

James Calado

133

2

Placeholder - Racer

Philip Hanson

117

2

Robert Kubica

Robert Kubica

117

2

Placeholder - Racer

Yifei Ye

117

3

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco

98

3

Placeholder - Racer

Miguel Molina

98

3

Placeholder - Racer

Nicklas Nielsen

98

4

Kévin Estre

Kévin Estre

94

Events

Alle FIA WEC Events

  • Demnächst

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  • 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  • Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  2. Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  3. 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  4. Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Le Mans News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien