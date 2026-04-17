6h Imola: Ferrari bestimmt im ersten freien Training die Pace

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) startet an diesem Wochenende in die Saison 2026. Schauplatz ist die Strecke in Imola. Das bedeutet natürlich Heimspiel für Ferrari – und die Mythos-Marke liefert. Im ersten freien Training fuhren die drei 499P unter dem Jubel der Tifosi auf die ersten drei Plätze im Gesamtklassement. Die Bestzeit ging mit 1:31,739 Minuten an den privat von AF Corse eingesetzten 499P von Philip Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye.

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Die schnellste Runde fuhr der frühere F1-Pilot Kubica. Doch damit nicht genug: Denn auch die beiden anderen 499P lagen vor dem Rest des Feldes. Dabei handelt es sich um die zwei roten Werkswagen. Rang zwei ging mit einem Rückstand von lediglich 0,023 Sekunden an den 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Dritte wurden James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi, die 0,243 Sekunden Rückstand aufwiesen. Dieses Trio ist bekanntlich aktueller Sportwagen-Weltmeister.

Insgesamt präsentiert sich die Strecke in Imola an diesem Rennwochenende in gutem Zustand. Auch das Wetter spielt mit und verwöhnt das Fahrerlager mit Temperaturen jenseits der 20 Grad Celsius Marke. Hinter den drei Ferrari kam der Cadillac V-Series.R von Norman Nato und Will Stevens mit einem Rückstand 0,444 Sekunden auf den vierten Platz. Nato und Stevens bestreiten das Rennwochenende alleine, da sich ihr Partner Alex Lynn einem Eingriff wegen anhaltender Nackenprobleme unterziehen muss .

Die Top Sechs komplettierten die beiden Peugeot. Der 9X8 von Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Théo Pourchaire lag vor dem Schwesterwagen mit Nick Cassidy, Paul di Resta und Stoffel Vandoorne. In der LMGT3-Klasse konnte Corvette im ersten freien Training jubeln. Die Z06 LMGT3.R von AMR LMGT3 von Nicky Catsburg, Jonny Edgar und Blake McDonald markierte mit 1:42,678 die Bestzeit. Am Freitag folgt ab 15:15 Uhr direkt das zweite freie Training der WEC im Imola.

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