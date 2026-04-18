6h Imola: Ferrari-Doppelspitze im dritten freien Training

Beim Saisonauftakt der FIA WEC in Imola steigt die Spannung nun immer mehr an. Am Samstagmorgen fand das dritte freie Training statt – und abermals war Ferrari nicht zu schlagen. Mit einer Zeit von 1:30,370 Minuten ging die Bestzeit an den 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Dabei handelt es sich um einen der beiden offiziellen Werkswagen. Die schnellste Runde drehte der Däne Nielsen.

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Bei sommerlichen Temperaturen jenseits der 20 Grad-Marke hatten die vielen Tifosi auf den Tribünen weiteren Grund zum Jubel. Denn auf Platz zwei landete direkt der zweite Werks-499P von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi. Giovinazzi f ühlt sich für das Rennwochenende gut aufgestellt . Das Fahrzeug lag 0,323 Sekunden hinter dem Schwesterwagen.

Weiterhin recht flott beim WEC-Saisonauftakt in Imola unterwegs ist Alpine. Nach einer Bestzeit am Freitag konnte die französische Marke im dritten freien Training die dritte Position einnehmen. Der A424 von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martin hatte einen Rückstand von 0,342 Sekunden auf die Spitze.

Auch der dritte Ferrari 499P schaffte es im dritten freien Training in die Top Vier. Das privat von AF Corse eingesetzte gelbe Auto von Philip Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye lag final 0,524 Sekunden zurück. Die Top Fünf komplettierte der Toyota TR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries vor dem Cadillac V-Series.R von Norman Nato und Will Stevens.

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In der LMGT3-Klasse ging die Bestzeit an den Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Mattia Drudi, Ian James und Zacharie Robichon, die eine Zeit von 1:41,973 Minuten erzielten. Als Nächstes folgt in Imola am Samstagnachmittag nun die Qualifikation/Hyperpole. Dabei wird die Startaufstellung für das 6h Rennen am Sonntag entschieden.