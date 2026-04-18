Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

6h Imola: Ferrari-Doppelspitze im dritten freien Training

Der Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen markierte am Samstagmorgen bei der FIA WEC in Imola die Bestzeit. Alpine weiterhin stark, genauso wie der private AF Corse-499P.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Heimspiel in Imola für den Ferrari 499P
Heimspiel in Imola für den Ferrari 499P
Foto: Moy / XPB Images
Heimspiel in Imola für den Ferrari 499P
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Beim Saisonauftakt der FIA WEC in Imola steigt die Spannung nun immer mehr an. Am Samstagmorgen fand das dritte freie Training statt – und abermals war Ferrari nicht zu schlagen. Mit einer Zeit von 1:30,370 Minuten ging die Bestzeit an den 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Dabei handelt es sich um einen der beiden offiziellen Werkswagen. Die schnellste Runde drehte der Däne Nielsen.

Werbung

Werbung

Bei sommerlichen Temperaturen jenseits der 20 Grad-Marke hatten die vielen Tifosi auf den Tribünen weiteren Grund zum Jubel. Denn auf Platz zwei landete direkt der zweite Werks-499P von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi. Giovinazzi fühlt sich für das Rennwochenende gut aufgestellt. Das Fahrzeug lag 0,323 Sekunden hinter dem Schwesterwagen.

Weiterhin recht flott beim WEC-Saisonauftakt in Imola unterwegs ist Alpine. Nach einer Bestzeit am Freitag konnte die französische Marke im dritten freien Training die dritte Position einnehmen. Der A424 von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martin hatte einen Rückstand von 0,342 Sekunden auf die Spitze.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Auch der dritte Ferrari 499P schaffte es im dritten freien Training in die Top Vier. Das privat von AF Corse eingesetzte gelbe Auto von Philip Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye lag final 0,524 Sekunden zurück. Die Top Fünf komplettierte der Toyota TR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries vor dem Cadillac V-Series.R von Norman Nato und Will Stevens.

Werbung

Werbung

In der LMGT3-Klasse ging die Bestzeit an den Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Mattia Drudi, Ian James und Zacharie Robichon, die eine Zeit von 1:41,973 Minuten erzielten. Als Nächstes folgt in Imola am Samstagnachmittag nun die Qualifikation/Hyperpole. Dabei wird die Startaufstellung für das 6h Rennen am Sonntag entschieden.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi

133

1

Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi

133

1

James Calado

James Calado

133

2

Placeholder - Racer

Philip Hanson

117

2

Robert Kubica

Robert Kubica

117

2

Placeholder - Racer

Yifei Ye

117

3

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco

98

3

Placeholder - Racer

Miguel Molina

98

3

Placeholder - Racer

Nicklas Nielsen

98

4

Kévin Estre

Kévin Estre

94

Events

Alle FIA WEC Events
  • #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  • 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  • Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  1. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  2. Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  3. 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  4. Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Le Mans News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien