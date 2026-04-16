6h Imola: So geht Ferrari in den Saisonauftakt 2026 der WEC

Die FIA WEC steht vor einem spektakulären Saisonauftakt 2026. Schauplatz ist die 4,909 Kilometer lange Strecke in Imola. Das bedeutet natürlich Heimspiel für Ferrari. Die Mythos-Marke aus Maranello hat nur eine Anreise von rund einer Stunde und kennt sich auf dem sogenannten «Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari» somit bestens aus. Auch die Unterstürzung von den Rängen wird wieder groß sein. 2025 kamen über 65.000 Tifosi zum WEC-Event in Imola – und die meisten jubelten natürlich mit Ferrari.

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Bereits 2024 und 2025 war die FIA WEC in Imola unterwegs. 2025 gewann der 499P von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi. Das Trio wurde später auch Weltmeister. 2026 treten sie erneut zusammen an. Auch der zweite Werks-499P bleibt 2026 mit Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen im Cockpit unverändert.

Der so erfolgreiche 499P wurde über den Winter nur minimal angepasst, da die Homologation aller Hypercars von den Regelhütern in den Windkanal von WindShear in Concord (North Carolina) verlegt wurde. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten hat Ferrari für die Neu-Homologation aber keinen sogenannten «Joker» benutzt, sondern nur kleinere Anpassung an der Aerodynamik vorgenommen.

«Die Rückkehr ins Renngeschehen in Italien vor den vielen Tifosi wird ein großartiges Erlebnis sein. Das gibt uns einen weiteren Ansporn, alles zu geben, um den Zuschauern ein unvergessliches Wochenende zu bereiten», erklärt Antonello Coletta (Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti). «Wir sind amtierende Weltmeister, aber wir wissen, dass uns in dieser hart umkämpften Meisterschaft große Herausforderungen bevorstehen. Einige Konkurrenten werden mit aktualisierten Fahrzeugen antreten. Um das wahre Wettbewerbsbild zu verstehen, müssen wir das Rennwochenende abwarten. Die Fahrer und das Team sind bereit, vor dem italienischen Publikum alles zu geben.»

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Neben den beiden Werks-499P fährt auch wieder der privat von AF Corse betreute 499P mit. Dieses Auto ist auch 2026 wieder hauptsächlich in Gelb foliert – und darf nicht unterschätzt werden. Das beweist beispielsweise schon das Jahr 2025 als der Triumph bei den 24h Le Mans gelang. Auch 2026 sitzen wieder Philip Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye am Steuer. Ye ist bereits seit geraumer Zeit Ferrari-Werksfahrer. Hanson wurde im Winter in diesen Stand erhoben.

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