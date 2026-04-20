6h Imola: Weitere Stimmen aus dem Fahrerlager zum Rennen

Die Saison 2026 in der FIA WEC hat begonnen. Beim großen Heimspiel von Ferrari siegte jedoch Toyota mit dem TR010 Hybrid von Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi . Die Lokalmatadoren fuhren mit dem 499P von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi auf Platz zwei. Hier nun weitere Stimmen aus dem Fahrerlager zum Rennen.

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Sébastien Buemi – Sieger im Toyota TR010 Hybrid

«Es ist eine großartige Geschichte, unseren 50. Sieg im 100. Rennen auf Ferraris Heimstrecke und beim Debüt des TR010 Hybrid zu holen. Ein großes Lob gebührt dem Team in Higashi-Fuji und Köln für ihre hervorragende Arbeit. Ihre Reaktion auf das schwierige Jahr 2025 war beeindruckend. Natürlich ist dies erst das erste Rennen, aber herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team. Die Leistung heute war exzellent, und ich bin sehr stolz auf alle.»

Antonio Giovinazzi – Platz zwei im Ferrari 499P

«Wir starteten mit einer Pole-Position und einem zweiten Platz in die Saison und holten dabei Punkte, die für die Meisterschaft sicherlich wertvoll sein werden. Ein großes Dankeschön an die Tifosi, die das Imola-Wochenende zu einem einzigartigen und spannenden Erlebnis gemacht haben: Es ist schade, ihnen nicht den Sieg geschenkt zu haben, aber gemeinsam haben wir einen hervorragenden Podiumsplatz gefeiert. In den nächsten zwei Wochen werden wir alle gesammelten Daten analysieren und uns bestmöglich auf den nächsten Lauf in Spa vorbereiten, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu bestätigen und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

René Rast – Platz fünf im BMW M Hybrid V8

«Mit Platz fünf haben wir am Ende ein gutes Ergebnis und wichtige Punkte für die Meisterschaft eingefahren. Leider mussten wir im Rennen eine Durchfahrtsstrafe absolvieren. Zu dem Zeitpunkt lagen wir vor dem Toyota, der aufs Podium gefahren ist. Insofern wäre ohne diese Strafe sicherlich mehr möglich gewesen. Aber dafür muss man einen perfekten Job machen, und das ist uns heute leider nicht ganz gelungen. Wir müssen uns verbessern, die Fehler ausmerzen und noch ein bisschen Pace zulegen. Aber generell war es das erste Rennen der Saison, mit einer neuen Crew. Wir müssen uns noch ein wenig einspielen, aber haben sicher viel lernen können.»

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Malthe Jakobsen – Platz 12 im Peugeot 9X8

«Ein sehr schwieriger Tag, an dem beide Peugeot 9X8 außerhalb der Top 10 landeten. Wir fahren mit null Punkten nach Hause, was nicht der Saisonstart ist, den wir uns erhofft hatten. Ich nehme die positiven Aspekte aus dem Qualifying mit und blicke nun optimistisch auf Spa-Francorchamps.»