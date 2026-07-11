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6h Sao Paulo: Alpine vor Genesis im dritten freien Training

Victor Martin markierte im Alpine A424 die Bestzeit im dritten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) beim Rennwochenende in Sao Paulo/Brasilien. Genesis ist weiterhin recht stark unterwegs.

FIA WEC

Der Alpine A424 in Sao Paulo
Der Alpine A424 in Sao Paulo
Foto: Moy / XPB Images
Der Alpine A424 in Sao Paulo
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Beim vierten Rennwochenende der FIA WEC-Saison 2026 baut sich der Spannungsbogen nun immer weiter auf. Am Samstag-Vorabend (unserer Zeit) fand das dritte freie Training statt – und da war Alpine nicht zu schlagen. Victor Martin, der sich einen A424 mit den beiden Franzosen Jules Gounon und Frédéric Makowiecki teilt, umrundete die 4,309 Kilometer lange Strecke in 1:24,038 Minuten. Das ist zudem die schnellste Zeit des bisherigen Rennwochenendes. Bedeutet: Die Teams/Fahrer machen nun immer mehr erst.

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Rang zwei im dritten freien Training ging mit einem Rückstand von 0,165 Sekunden an den Genesis GMR-001-Hypercar von Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet und Daniel Juncadella. Dieses Fahrzeug hatte bekanntlich die Bestzeit am ersten Trainingstag in Sao Paulo aufgestellt. Dritter der Session wurde der Aston Martin Valkyrie von Tom Gamble und Harry Tincknell, die 0,182 Sekunden zurücklagen.

Lokalmatador Luis Felipe Derani, André Lotterer und Mathys Jaubert belegten im zweiten Genesis mit 0,192 Sekunden Rückstand die vierte Position. Die Top Fünf komplettierte der Werks-Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. In der LMGT3-Klasse machte der Mercedes-AMG LMGT3 von Rui Andrade, Martin Berry und Maxime Martin mit 1:34,283 Minuten die Pace. Am Samstag folgt noch die Qualifikation/Hyperpole der FIA WEC in Interlagos. Das Rennen ist dann für den morgigen Sonntag (12. Juli 2026) angesetzt.

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