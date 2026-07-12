6h Sao Paulo: Erste Startreihe geht komplett an Cadillac

Schon über das gesamte Rennwochenende der FIA WEC in São Paulo deutete sich an, dass Cadillac schnell unterwegs sein würde und zu den Favoriten auf den Rennsieg zählt. In der Hyperpole-Session auf der Strecke in Interlagos kam dann die Bestätigung. Will Stevens fuhr im V-Series.R eine Zeit von 1:23,041 Minuten und erzielte somit die Pole-Position. Der Brite teilt sich den Cadillac mit der Startnummer #12 mit Norman Nato. Gutes Omen: Dieses Auto stand bereits 2025 auf der Pole in Interlagos und konnte im Anschluss auch das Rennen gewinnen.

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«Hier in São Paulo zwei Pole-Positions in Folge zu holen, ist ein fantastischer Moment. Für mich persönlich ist es die erste Pole-Position mit Cadillac. Das ist etwas ganz Besonderes, zumal viele meiner Familienangehörigen hier sind, um diesen Erfolg mit mir zu erleben», so Stevens. «Jetzt konzentrieren wir uns auf das Rennen. Hoffentlich können wir nach den beiden Pole-Positions nun auch zwei Siege in Folge einfahren.»

Mit einem Rückstand von lediglich 0,048 Sekunden ging Platz zwei an den Schwesterwagen von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken. «Für uns waren die freien Trainings wirklich stark. Wir haben während der Trainingssitzungen daran gearbeitet, die Balance feinabzustimmen und das Auto in das bestmögliche Arbeitsfenster zu bringen», meinte Aitken, der in der Hyperpole am Steuer saß. «Das Feld liegt hier extrem eng beisammen. Der minimale Abstand zwischen den Top-5-Fahrzeugen im Qualifying zeigt, dass es auf jede Kleinigkeit ankommt. Es war eine großartige Leistung des gesamten Teams, sich die komplette erste Startreihe zu sichern.»

Dritter wurde der Alpine A424 von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martins. Martins saß in der Session im Cockpit und hatte 0,067 Sekunden Rückstand auf die Pole-Zeit. Rang vier sicherte sich der BMW M Hybrid V8 von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor, die 0,094 Sekunden zurücklagen. Die Top Fünf komplettierte der zweite Alpine von António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi.

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