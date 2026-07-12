Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

6h Sao Paulo: Erste Startreihe geht komplett an Cadillac

Will Stevens war in der Hyperpole zu den 6h São Paulo im Cadillac V-Series.R beim Rennwochenende der FIA WEC nicht zu schlagen. Auch der zweite Cadillac schnell unterwegs. Dahinter folgt Alpine.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Der Cadillac V-Series.R in Interlagos
Der Cadillac V-Series.R in Interlagos
Foto: Moy / XPB Images
Der Cadillac V-Series.R in Interlagos
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Schon über das gesamte Rennwochenende der FIA WEC in São Paulo deutete sich an, dass Cadillac schnell unterwegs sein würde und zu den Favoriten auf den Rennsieg zählt. In der Hyperpole-Session auf der Strecke in Interlagos kam dann die Bestätigung. Will Stevens fuhr im V-Series.R eine Zeit von 1:23,041 Minuten und erzielte somit die Pole-Position. Der Brite teilt sich den Cadillac mit der Startnummer #12 mit Norman Nato. Gutes Omen: Dieses Auto stand bereits 2025 auf der Pole in Interlagos und konnte im Anschluss auch das Rennen gewinnen.

Werbung

Werbung

«Hier in São Paulo zwei Pole-Positions in Folge zu holen, ist ein fantastischer Moment. Für mich persönlich ist es die erste Pole-Position mit Cadillac. Das ist etwas ganz Besonderes, zumal viele meiner Familienangehörigen hier sind, um diesen Erfolg mit mir zu erleben», so Stevens. «Jetzt konzentrieren wir uns auf das Rennen. Hoffentlich können wir nach den beiden Pole-Positions nun auch zwei Siege in Folge einfahren.»

Mit einem Rückstand von lediglich 0,048 Sekunden ging Platz zwei an den Schwesterwagen von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken. «Für uns waren die freien Trainings wirklich stark. Wir haben während der Trainingssitzungen daran gearbeitet, die Balance feinabzustimmen und das Auto in das bestmögliche Arbeitsfenster zu bringen», meinte Aitken, der in der Hyperpole am Steuer saß. «Das Feld liegt hier extrem eng beisammen. Der minimale Abstand zwischen den Top-5-Fahrzeugen im Qualifying zeigt, dass es auf jede Kleinigkeit ankommt. Es war eine großartige Leistung des gesamten Teams, sich die komplette erste Startreihe zu sichern.»

Im Artikel erwähnt

Dritter wurde der Alpine A424 von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martins. Martins saß in der Session im Cockpit und hatte 0,067 Sekunden Rückstand auf die Pole-Zeit. Rang vier sicherte sich der BMW M Hybrid V8 von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor, die 0,094 Sekunden zurücklagen. Die Top Fünf komplettierte der zweite Alpine von António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi.

Werbung

Werbung

In der LMGT3-Klasse ging die Pole-Position mit 1:33,350 Minuten an den Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Jonny Adam, Gray Newell und Kobe Pauwels. Das Rennen der FIA WEC in Interlagos wird am heutigen Sonntag (12. Juli 2026) gegen 16:30 Uhr (MESZ) gestartet. An dieser Stelle ist aufgelistet, wie die Action im Fernsehen und Stream angeschaut werden kann.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Jonny Edgar

72

1

Nick Catsburg

Nicky Catsburg

72

2

Placeholder - Racer

Ben Keating

50

3

Placeholder - Racer

Alessio Rovera

40

3

Placeholder - Racer

François Heriau

40

3

Placeholder - Racer

Simon Mann

40

4

Placeholder - Racer

Hadrien David

37

4

Placeholder - Racer

Tom Van Rompuy

37

5

Placeholder - Racer

Jack Hawksworth

36

6

Placeholder - Racer

Antares Au

34

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle FIA WEC Events
  • Vergangen

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event
  • #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • 6 Hours of Fuji

    Fuji Speedway, Japan
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event
  3. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. 6 Hours of Fuji

    Fuji Speedway, Japan
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien