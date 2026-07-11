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6h Sao Paulo: Genesis und Aston Martin im freien Training vorne

Beim vierten Rennwochenende der FIA WEC 2026 auf der Strecke von Interlagos machen bislang Genesis und Aston Martin die Pace an der Spitze. Auch Cadillac wirkt in Brasilien stark aufgestellt.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Das Genesis GMR-001-Hypercar in Interlagos
Das Genesis GMR-001-Hypercar in Interlagos
Foto: Moy / XPB Images
Das Genesis GMR-001-Hypercar in Interlagos
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Das vierte Rennwochenende der FIA WEC-Saison 2026 hat begonnen. Schauplatz ist die Strecke von Interlagos in Sao Paulo/Brasilien. Auf dem 4,309 Kilometer langen Kurs fanden bislang zwei Sessions statt – und da markierte Genesis die Bestzeit. Mathieu Jaminet, der sich ein GMR-001-Hypercar mit Paul-Loup Chatin und Daniel Juncadella teilt, schaffte eine Zeit von 1:24,271 Minuten.

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«Es ist tatsächlich eine recht schwierige Strecke. Bislang lag ein Hauptaugenmerk auf den Reifen als Vorbereitung für die Qualifikation und das Rennen. Aktuell gab es noch nicht viel Grip auf der Strecke. Insgesamt läuft es aber schon ganz gut. Es gibt aber auch noch viele Dinge, die wir verbessern können», so Jaminet. «Das Ergebnis mit Platz eins ist natürlich super und zeigt schon ein wenig die Performance, die wir hier haben können. Ich bin zum ersten Mal hier und genieße es wirklich sehr.»

Mit einem Rückstand von 0,060 Sekunden ging Platz zwei in der Tageswertung an den Aston Martin Valkyrie von Alex Riberas und Marco Soerensen, wobei Soerensen die schnellste Runde von 1:24,331 Minuten drehte. Dritte wurden deren Teamkollegen Tom Gamble und Harry Tincknell mit einem Rückstand von 0,216 Sekunden.

Im Artikel erwähnt

Als dritte Marke an der Spitze präsentierte sich Cadillac. Der V-Series.R von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken lag mit 0,414 Sekunden Rückstand auf Platz vier. Direkt dahinter platzierten sich Norman Nato und Will Stevens, denen im zweiten V-Series.R 0,442 Sekunden auf Jaminet fehlten. Cadillac kommt bekanntlich recht gut mit der Strecke in Interlagos zurecht. Im Vorjahr feierten die Amerikaner einen Doppelsieg.

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Insgesamt sollten die bisher gezeigten Zeiten aber mit Vorsicht betrachtet werden. Die absolute Hypercar-Bestzeit liegt bei 1:22,570 Minuten von Alex Lynn (Cadillac) und stammt aus dem Jahr 2025. Somit wird es im weiteren Verlauf des Rennwochenendes sicherlich noch weitere Verbesserungen auf der Uhr geben. Die schnellste Runde in der LMGT3-Klasse erzielte 2026 bislang der Lexus RC F LMGT3 von Petru Umbrarescu, José María López und Clemens Schmid mit 1:34,498 Minuten. Am Samstag folgen in Interlagos noch das dritte freie Training sowie die Qualifikation/Hyperpole. Das Rennen ist für den morgigen Sonntag (12. Juli 2026) angesetzt. An dieser Stelle ist aufgelistet, wie die Action in Fernsehen und Stream angeschaut werden kann.

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