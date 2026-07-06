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6h Sao Paulo: Was erwartet uns beim vierten Lauf der FIA WEC?

Insgesamt 35 Fahrzeuge (17 Hypercars und 18 LMGT3) wurden für die 6 Stunden von São Paulo angemeldet. Das Rennen dient als Revanche für Le Mans. Das ist eine Vorschau auf das Event in Interlagos.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Der Toyota TR010 Hybrid hat 2026 bislang zwei Rennen gewonnen
Der Toyota TR010 Hybrid hat 2026 bislang zwei Rennen gewonnen
Foto: Moy / XPB Images
Der Toyota TR010 Hybrid hat 2026 bislang zwei Rennen gewonnen
© Moy / XPB Images

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Gerade erst wurde mit den 24 Hours of Le Mans das große Saisonhighlight in der Sportwagen-WM (FIA WEC) 2026 absolviert, steht mit dem 6h Rennen in São Paulo rund vier Wochen später nun schon der nächste WM-Lauf auf der Agenda. Die Strecke liegt im Süden der brasilianischen Stadt und wird auch «Interlagos» (also zwischen den Seen) tituliert. Offiziell heißt sie aber «Autódromo José Carlos Pace» - nach einem brasilianischen Rennfahrer, der beispielsweise im Ferrari 312 PB im Jahre 1973 den zweiten Platz bei den 24 Hours of Le Mans erzielte.

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Auf der Strecke hatte die FIA WEC bereits in ihren ersten drei Jahren (2012, 2013 und 2014) Halt gemacht. 2009 war die damalige Le Mans Series (ein Vorläufer der WEC) auch schon einmal dort zu Gast. 2016 und 2017 fand das lateinamerikanische Gastspiel der WEC dann in Mexiko statt, bevor der Kalender ab 2018 verkleinert wurde. 2024 kehrte Interlagos aber zurück in den WEC-Terminplan.

Der Kurs ist 4,309 Kilometer lang und somit der kürzeste im aktuellen WEC-Kalender. Eine weitere Besonderheit ist, dass entgegen des Uhrzeigersinns gefahren wird. Die Strecke ist für ihre Höhenunterschiede und Hochgeschwindigkeitskurven bekannt und verfügt über drei sehr unterschiedliche Sektoren. Sektor eins besteht aus welligen Kurven und einer kurzen Geraden, der zweite Sektor ist recht schnell und technisch anspruchsvoll. Die Runde endet dann mit einem Anstieg unter Vollgas zur Start/Ziel-Linie. Auch wichtig zu wissen: Interlagos liegt rund 800 Meter über dem Meeresspiegel, somit müssen die Motormappings angepasst werden und zudem bietet die dünnere Luft weniger Anpressdruck.

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Über Sieg oder Niederlage entscheidet heutzutage immer auch die Balance of Performance (BoP) mit. Bei den ersten drei Saisonrennen (Imola, Spa-Francorchamps und natürlich Le Mans) konnten zweimal Toyota und einmal BMW triumphieren. Toyota gewann auch 2024 in Brasilien. 2025 gab es dort einen Doppelsieg von Cadillac. Beim Blick auf die bisherigen Saisonläufe ist eines klar: Kaum eine Marke reist 2026 nicht mit Siegchancen nach Interlagos. Neben den Hypercars fahren auch wieder die LMGT3-Autos mit. Neun Marken mit jeweils zwei Autos sind am Start. An dieser Stelle ist die vorläufige Startliste hinterlegt.

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Das ist der Zeitplan der FIA WEC in Sao Paulo (in MESZ)

Freitag, 10. Juli 2026

Freies Training 1 ab 16:00 Uhr

Freies Training 2 ab 20:50 Uhr

Samstag, 11. Juli 2026

Freies Training 3 ab 15:10 Uhr

Qualifying/Hyperpole ab 19:30 Uhr

Sonntag, 12. Juli 2026

Rennen ab 16:30 Uhr

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1

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Jonny Edgar

72

1

Nick Catsburg

Nicky Catsburg

72

2

Placeholder - Racer

Ben Keating

50

3

Placeholder - Racer

Alessio Rovera

40

3

Placeholder - Racer

François Heriau

40

3

Placeholder - Racer

Simon Mann

40

4

Placeholder - Racer

Hadrien David

37

4

Placeholder - Racer

Tom Van Rompuy

37

5

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Jack Hawksworth

36

6

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Antares Au

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