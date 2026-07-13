6h Sao Paulo: Weitere Stimmen zum vierten Lauf der FIA WEC

Das vierte Saisonrennen der Saison 2026 in der Sportwagen-WM (FIA WEC) wurde zum großen Triumph für BMW. Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor gewannen im M Hybrid V8 vor dem Ferrari 499P von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi . Es ist der zweite Saisonsieg der bayrischen Marke. Hier nun noch ein paar weitere Kommentare der Hypercar-Piloten zum Rennen in Interlagos (Sao Paulo/Brasilien).

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Dries Vanthoor – Sieger im BMW M Hybrid V8

«Ich habe bisher noch nie eine Situation erlebt wie am Anfang meines Stints. Ich bin einfach eingestiegen und habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Mir ging es nicht besonders gut und ja, ich musste tief durchatmen, um irgendwie bis zum Ende durchzuhalten. Aber ich bin superglücklich. Das BMW M Team WRT hat heute einen großartigen Job gemacht. Die Strategie war fantastisch und das Auto war während des Rennens phänomenal. Es hat lange gedauert, wir haben wirklich hart gearbeitet, und das jetzt zu erreichen, ist einfach so, so schön. Ein großes Dankeschön an alle, die im Hintergrund mitarbeiten.»

Sébastien Bourdais – Platz vier im Cadillac V-Series.R

«Eine gute Leistung des gesamten Teams. Zeitweise sah es tatsächlich so aus, als wäre hier ein weiterer Doppelsieg möglich. Dennoch ist es uns gelungen, uns auf Platz 4 zurückzukämpfen und wichtige Punkte mitzunehmen. Wir wissen, dass wir das Auto haben, um zu gewinnen – deshalb machen wir weiter so und arbeiten hart an unserem Fortschritt.»

Nicklas Nielsen – Platz sieben im Ferrari 499P

«Es war ein ziemlich schwieriges Rennen für uns. Positiv waren die deutlichen Fortschritte, die wir im Vergleich zum Vorjahr beim Auto feststellen konnten. Das Ergebnis entsprach zwar nicht unseren Hoffnungen – und schwierige Tage kommen leider vor. Doch nun richten wir den Blick auf das nächste Rennen, bei dem wir uns zurückmelden wollen.»

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René Rast – Platz acht im BMW M Hybrid V8

«Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch an die #15 Crew zum Sieg! Das ist ein großartiger Erfolg für uns alle. Auch wir von der Nummer 20 können zufrieden sein. Das sind wertvolle Punkte in beiden Meisterschaften - und Robin und ich liegen wieder an der Spitze der Fahrerwertung. Dennoch müssen wir uns anschauen, warum wir nicht die Pace unseres Schwesterfahrzeugs erreichen konnten. Im Rennen haben wir zwar viele Plätze gutgemacht, aber auch da hatten wir nicht die gleiche Performance wie die Nummer 15.»

Stoffel Vandoorne – Platz 16 im Peugeot 9X8

«Es war ein sehr schwieriges Rennen für uns. Wir haben Strafen erhalten und die Bedingungen waren gegen Ende aufgrund der schlechten Sicht tückisch. Das Positive ist, dass wir es geschafft haben, das Auto ins Ziel zu bringen.»

Sébastien Buemi – Platz 17 im Toyota TR010 Hybrid

«Das ist eindeutig nicht das Ergebnis, auf das wir gehofft hatten. Uns war klar, dass es nach dem Qualifying nicht einfach werden würde. Aber wir hatten gehofft, ordentlich Punkte holen zu können – und der Start verlief auch recht gut. Doch die Kollision hat unser Rennen im Grunde beendet. Danach konnten wir nichts mehr ausrichten. Wir haben das Rennen einfach so sauber wie möglich zu Ende gefahren, für den Fall, dass die anderen Pech haben könnten – dazu kam es jedoch nicht.»