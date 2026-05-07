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6h Spa: Alpine mit Tagesbestzeit am ersten Trainingstag der WEC

Zwei Alpine A424 machten im zweiten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke im belgischen Spa-Francorchamps die Pace. Auch Aston Martin und BMW wirken bislang stark aufgestellt.

FIA WEC

Der Alpine A424 in Spa-Francorchamps
Der Alpine A424 in Spa-Francorchamps
Foto: Moy / XPB Images
Der Alpine A424 in Spa-Francorchamps
© Moy / XPB Images

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Der erste Trainingstag beim zweiten Rennwochenende 2026 der FIA WEC auf der Strecke in Spa-Francorchamps ist beendet – und sah zwei Alpine an der Spitze des 35 Wagen starken Feldes. Mit einer Zeit von 2:01,816 Minuten war der A424 von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martin nicht zu schlagen. Wobei Gounon den Wert in der zweiten von zwei Sessions aufstellte. Damit war er auch flotter unterwegs als Antonio Fuoco, der im Ferrari 499P mit einer Zeit von 2:02,955 Minuten im ersten freien Training noch ganz vorne im Klassement lag.

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Insgesamt war die zweite Tagessession die schnellere der beiden bisherigen freien Trainings von Spa-Francorchamps. Das lag zum Teil auch daran, dass die Strecke zu Beginn des ersten Trainings teilweise noch recht feucht war und es somit ein wenig dauerte, bis sich ein adäquates Grip-Level aufbaute.

Platz zwei des Tages ging an den zweiten Alpine A424 von António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi, die mit 2:02,090 Minuten lediglich 0,274 Sekunden Rückstand auf ihre Alpine-Teamkollegen hatten. Somit sollte Alpine auch zum Favoritenkreis für das Rennen am Samstag (das so angeschaut werden kann) gezählt werden. Bereits 2025 war das französische Werksteam stark in Spa-Francorchamps aufgestellt – und konnte zudem auch beim Saisonauftakt 2026 in Imola glänzen.

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Mit einem Rückstand von 0,363 Sekunden holten sich Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde im BMW M Hybrid V8 die dritte Position des zweiten freien Trainings. Vierte wurden Alex Riberas und Marco Soerensen, denen im Aston Martin Valkyrie 0,478 Sekunden nach vorne fehlten. Die Top Fünf komplettierte der zweite BMW von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor.

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In der LMGT3-Klasse machte im zweiten freien Training der Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Jonny Adam, Gray Newell und Eduardo Barrichello mit einer Zeit von 2:17,769 Minuten die Pace. Am Freitag (8. Mai 2026) folgt bei der FIA WEC in Spa-Francorchamps noch das dritte freie Training und die Qualifikation/Hyperpole. Das Rennen ist dann für Samstag (9. Mai 2026) angesetzt.

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Pos

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Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins

Alpine

Frédéric Makowiecki

/

Jules Gounon

/

Victor Martins

36

30

2:01,816

02

António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg

Alpine

António Félix da Costa

/

Charles Milesi

/

Ferdinand Habsburg

35

30

+0,274

03

Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde

BMW M Team WRT

Robin Frijns

/

René Rast

/

Sheldon van der Linde

20

31

+0,363

04

Alex Riberas / Marco Sørensen

Aston Martin THOR Team

Alex Riberas

/

Marco Sørensen

009

33

+0,478

05

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

/

Dries Vanthoor

15

36

+0,544

06

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

33

+0,565

07

Loic Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire

Peugeot Sport

Loic Duval

/

Malthe Jakobsen

/

Théo Pourchaire

94

29

+0,585

08

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

30

+0,600

09

Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson

AF Corse

Yifei Ye

/

Robert Kubica

/

Philip Hanson

83

32

+0,633

10

Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries

Toyota Motorsport GmbH

Mike Conway

/

Kamui Kobayashi

/

Nyck de Vries

7

34

+0,711

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