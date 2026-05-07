6h Spa: Alpine mit Tagesbestzeit am ersten Trainingstag der WEC

Der erste Trainingstag beim zweiten Rennwochenende 2026 der FIA WEC auf der Strecke in Spa-Francorchamps ist beendet – und sah zwei Alpine an der Spitze des 35 Wagen starken Feldes. Mit einer Zeit von 2:01,816 Minuten war der A424 von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martin nicht zu schlagen. Wobei Gounon den Wert in der zweiten von zwei Sessions aufstellte. Damit war er auch flotter unterwegs als Antonio Fuoco, der im Ferrari 499P mit einer Zeit von 2:02,955 Minuten im ersten freien Training noch ganz vorne im Klassement lag.

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Insgesamt war die zweite Tagessession die schnellere der beiden bisherigen freien Trainings von Spa-Francorchamps. Das lag zum Teil auch daran, dass die Strecke zu Beginn des ersten Trainings teilweise noch recht feucht war und es somit ein wenig dauerte, bis sich ein adäquates Grip-Level aufbaute.

Platz zwei des Tages ging an den zweiten Alpine A424 von António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi, die mit 2:02,090 Minuten lediglich 0,274 Sekunden Rückstand auf ihre Alpine-Teamkollegen hatten. Somit sollte Alpine auch zum Favoritenkreis für das Rennen am Samstag ( das so angeschaut werden kann ) gezählt werden. Bereits 2025 war das französische Werksteam stark in Spa-Francorchamps aufgestellt – und konnte zudem auch beim Saisonauftakt 2026 in Imola glänzen.

Mit einem Rückstand von 0,363 Sekunden holten sich Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde im BMW M Hybrid V8 die dritte Position des zweiten freien Trainings. Vierte wurden Alex Riberas und Marco Soerensen, denen im Aston Martin Valkyrie 0,478 Sekunden nach vorne fehlten. Die Top Fünf komplettierte der zweite BMW von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor.

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In der LMGT3-Klasse machte im zweiten freien Training der Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Jonny Adam, Gray Newell und Eduardo Barrichello mit einer Zeit von 2:17,769 Minuten die Pace. Am Freitag (8. Mai 2026) folgt bei der FIA WEC in Spa-Francorchamps noch das dritte freie Training und die Qualifikation/Hyperpole. Das Rennen ist dann für Samstag (9. Mai 2026) angesetzt.