6h Spa: BMW feiert starken Doppelsieg vor Ferrari in WEC

Die FIA WEC bot beim 6h Rennen im belgischen Spa-Francorchamps klasse Rennaction, viel Spannung und mächtig Überholmanöver, sodass die 101.000 Wochenend-Zuschauer grandios unterhalten wurden. Am Ende gab es dann auch noch ein Debüt: Denn erstmals überhaupt gewann BMW ein Rennen in der WEC. Es siegte der M Hybrid V8 von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde.

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Das Rennen hatte zunächst der Peugeot 9X8 von Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Théo Pourchaire von der Pole-Position aus begonnen. Doch schon in der Anfangsphase konnte der Cadillac V-Series.R von Norman Nato, Will Stevens und Louis Delétraz die Spitze für einen längeren Zeitraum übernehmen. Im 17 Wagen starken Hypercar-Feld gab es über die Renndistanz dann diverse Boxenstopp-Taktiken. Das brachte den am Ende siegreichen BMW nach vorne.

Rund eine Stunde vor Rennende egalisierte eine Gelbphase die verschiedenen Strategien – und BMW hatte auf die richtige Karte gesetzt und beide Fahrzeuge an der Spitze platziert. In den letzten Rennminuten ereigneten sich im Spitzenfeld dann nochmals zwei heftige Abflüge: Einmal Alex Riberas im Aston Martin Valkyrie auf der Kemmel-Geraden und kurz später António Félix da Costa im Alpine A424 bei Raidillon. Beide gingen glücklicherweise gut aus – jedoch war es wirklich knapp, sodass mehr hätte passieren können.

Hinter dem siegreichen BMW von Frijns/Rast/van der Linde gab es auf den letzten Metern nochmals ein Duell zwischen dem zweiten BMW von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor (mit Magnussen am Steuer) und dem Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen (mit Fuoco am Steuer), das der BMW-Pilot für sich entschied.

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Einen starken vierten Platz holte der Aston Martin Valkyrie von Tom Gamble und Harry Tincknell vor dem Toyota TR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries. In der LMGT3-Klasse siegte der McLaren 720S LMGT3 Evo von Antares Au, Tom Fleming und Marvin Kirchhöfer. Das nächste Rennen der FIA WEC ist direkt das Saisonhighlight: Die 24h Le Mans am Wochenende des 13./14. Juni 2026.