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6h Spa: BMW feiert starken Doppelsieg vor Ferrari in WEC

Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde gewinnen das 6h Rennen der FIA WEC in Spa-Francorchamps vor den Teamkollegen Magnussen/Marciello/Vanthoor. McLaren-Sieg in der LMGT3-Klasse.

FIA WEC

Der BMW M Hybrid V8
Der BMW M Hybrid V8
Foto: Moy / XPB Images
Der BMW M Hybrid V8
© Moy / XPB Images

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Die FIA WEC bot beim 6h Rennen im belgischen Spa-Francorchamps klasse Rennaction, viel Spannung und mächtig Überholmanöver, sodass die 101.000 Wochenend-Zuschauer grandios unterhalten wurden. Am Ende gab es dann auch noch ein Debüt: Denn erstmals überhaupt gewann BMW ein Rennen in der WEC. Es siegte der M Hybrid V8 von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde.

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Das Rennen hatte zunächst der Peugeot 9X8 von Loïc Duval, Malthe Jakobsen und Théo Pourchaire von der Pole-Position aus begonnen. Doch schon in der Anfangsphase konnte der Cadillac V-Series.R von Norman Nato, Will Stevens und Louis Delétraz die Spitze für einen längeren Zeitraum übernehmen. Im 17 Wagen starken Hypercar-Feld gab es über die Renndistanz dann diverse Boxenstopp-Taktiken. Das brachte den am Ende siegreichen BMW nach vorne.

Rund eine Stunde vor Rennende egalisierte eine Gelbphase die verschiedenen Strategien – und BMW hatte auf die richtige Karte gesetzt und beide Fahrzeuge an der Spitze platziert. In den letzten Rennminuten ereigneten sich im Spitzenfeld dann nochmals zwei heftige Abflüge: Einmal Alex Riberas im Aston Martin Valkyrie auf der Kemmel-Geraden und kurz später António Félix da Costa im Alpine A424 bei Raidillon. Beide gingen glücklicherweise gut aus – jedoch war es wirklich knapp, sodass mehr hätte passieren können.

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Hinter dem siegreichen BMW von Frijns/Rast/van der Linde gab es auf den letzten Metern nochmals ein Duell zwischen dem zweiten BMW von Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor (mit Magnussen am Steuer) und dem Ferrari 499P von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen (mit Fuoco am Steuer), das der BMW-Pilot für sich entschied.

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Einen starken vierten Platz holte der Aston Martin Valkyrie von Tom Gamble und Harry Tincknell vor dem Toyota TR010 Hybrid von Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries. In der LMGT3-Klasse siegte der McLaren 720S LMGT3 Evo von Antares Au, Tom Fleming und Marvin Kirchhöfer. Das nächste Rennen der FIA WEC ist direkt das Saisonhighlight: Die 24h Le Mans am Wochenende des 13./14. Juni 2026.

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Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde

BMW M Team WRT

Robin Frijns

/

René Rast

/

Sheldon van der Linde

20

151

6:01:17,036

2:04,391

02

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

/

Dries Vanthoor

15

151

+1,969

2:04,517

03

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

151

+2,622

2:04,569

04

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

151

+5,004

2:04,334

05

Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries

Toyota Motorsport GmbH

Mike Conway

/

Kamui Kobayashi

/

Nyck de Vries

7

151

+6,015

2:05,079

06

Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson

AF Corse

Yifei Ye

/

Robert Kubica

/

Philip Hanson

83

151

+11,552

2:04,613

07

Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy

Peugeot Sport

Paul di Resta

/

Stoffel Vandoorne

/

Nick Cassidy

93

151

+12,861

2:04,177

08

André Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert

Genesis Magma Racing

André Lotterer

/

Pipo Derani

/

Mathys Jaubert

17

151

+29,882

2:04,525

09

Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz

Jota Sport

Will Stevens

/

Norman Nato

/

Louis Delétraz

12

151

+31,837

2:04,891

10

Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa

Toyota Motorsport GmbH

Sébastien Buemi

/

Brendon Hartley

/

Ryō Hirakawa

8

151

+32,165

2:04,798

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