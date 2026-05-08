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6h Spa: Cadillac macht im dritten Training der WEC die Pace

Mit Cadillac, Ferrari und Aston Martin lagen im dritten freien Training der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps Fahrzeuge von drei unterschiedlichen Marken auf den ersten drei Positionen.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Der Cadillac V-Series.R in Spa-Francorchamps
Der Cadillac V-Series.R in Spa-Francorchamps
Foto: Moy / XPB Images
Der Cadillac V-Series.R in Spa-Francorchamps
© Moy / XPB Images

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Das Rennwochenende der FIA WEC auf der Strecke in Spa-Francorchamps ist in vollem Gange. Am Freitagmorgen fand bereits das dritte freie Training statt – und da lag Cadillac ganz vorne im Klassement. Mit einer Zeit von 2:03,379 Minuten ging die Bestzeit an den V-Series.R von Norman Nato, Will Stevens und Neuzugang Louis Delétraz. Besonders im ersten und dritten Streckensektor war der Cadillac richtig flott unterwegs. Nach der Bestzeit von Ferrari im ersten freien Training und von Alpine im zweiten freien Training ist Cadillac nun die dritte Marke, die eine Session beim zweiten Rennwochenende 2026 für sich entschied.

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Ferrari wurde im dritten freien Training aber nur ganz knapp geschlagen. Mit einem Rückstand von 0,023 Sekunden ging Platz zwei an den Ferrari 499P von Philip Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye. Dieses Trio ist bekanntlich der 2025er Sieger der 24h Le Mans. Die dritte Marke in den Top Drei ist Aston Martin mit dem Valkyrie von Tom Gamble und Harry Tincknell, denen 0,090 Sekunden nach vorne fehlten. Aston Martin wirkt an diesem Wochenende wirklich stark aufgestellt und sollte zum Kreis der Anwärter auf ein gutes Resultat im Rennen gezählt werden.

Rang vier machte mit einem Rückstand von 0,104 Sekunden der zweite Cadillac von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken klar. Fünfte wurden James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi im Ferrari 499P, die 0,252 Sekunden Defizit aufwiesen. Die Top Sechs komplettierte der zweite Werks-Ferrari von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen.

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In der LMGT3-Klasse war mit einer Zeit von 2:17,068 Minuten der McLaren 720S LMGT3 Evo von Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe und Alexander West nicht zu schlagen. Bereits am Nachmittag geht es bei der FIA WEC in Spa-Francorchamps weiter. Ab 14:30 Uhr (MESZ) starten Qualifikation/Hyperpole um die Startaufstellung für das Rennen am morgigen Samstag (9. Mai 2026) auszufahren.

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Start Nr

Runden

Zeit

01

Will Stevens

Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz

Jota Sport

Will Stevens

Will Stevens

/

Norman Nato

/

Louis Delétraz

12

22

2:02,379

02

Placeholder - Racer

Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson

AF Corse

Placeholder - Racer

Yifei Ye

/

Robert Kubica

/

Philip Hanson

83

21

+0,023

03

Placeholder - Racer

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Placeholder - Racer

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

22

+0,090

04

Earl Bamber

Earl Bamber / Sébastien Bourdais / Jack Aitken

Jota Sport

Earl Bamber

Earl Bamber

/

Sébastien Bourdais

/

Jack Aitken

38

22

+0,104

05

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi

Ferrari

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi

/

James Calado

/

Antonio Giovinazzi

51

23

+0,252

06

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

24

+0,503

07

Paul Di Resta

Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy

Peugeot Sport

Paul Di Resta

Paul di Resta

/

Stoffel Vandoorne

/

Nick Cassidy

93

21

+0,507

08

António Félix da Costa

António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg

Alpine

António Félix da Costa

António Félix da Costa

/

Charles Milesi

/

Ferdinand Habsburg

35

19

+0,538

09

Loïc Duval

Loic Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire

Peugeot Sport

Loïc Duval

Loic Duval

/

Malthe Jakobsen

/

Théo Pourchaire

94

20

+0,630

10

Frederic Makowiecki

Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins

Alpine

Frederic Makowiecki

Frédéric Makowiecki

/

Jules Gounon

/

Victor Martins

36

21

+0,722

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