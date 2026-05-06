6h Spa: Einige Stimmen zum anstehenden Lauf der FIA WEC

Es ist soweit: Die FIA WEC begeht vom 7. bis 9. Mai das zweite Saisonevent 2026. Dazu reist die WM nach Spa-Francorchamps. Die 7,004 Kilometer Rennstrecke in den belgischen Ardennen verfügt über einige Bergauf- und Bergab-Passagen und ist somit bei den Rennfahrern recht beliebt. 35 Autos wurden für Spa eingeschrieben. Die Spitze bilden 17 Hypercars. Grundsätzlich schaut das WEC-Fahrerlager sehr positiv gestimmt auf das Spa-Event. Hier einige Stimmen.

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Brendon Hartley - #8 Toyota TR010 Hybrid

«Ich denke, Spa ist für fast jeden Fahrer eine der anspruchsvollsten und lohnendsten Rennstrecken. Es ist eine klassische Strecke mit Wellen und einigen schnellen Kurven. Man muss präzise und konzentriert fahren; es ist eine echte Fahrerstrecke. Unsere Saison begann mit dem Sieg beim Debüt des TR010 Hybrid sehr gut. Wir werden alles daransetzen, diese Form in Spa und anschließend in Le Mans beizubehalten.»

Alex Riberas - #009 Aston Martin Valkyrie

«Ich freue mich sehr auf Spa – besonders nach dem, was wir in Imola erreicht haben. Ich denke, wir haben einen bedeutenden Schritt nach vorn gemacht, und es ist sehr spannend zu sehen, was das Auto auf einer Strecke wie Spa-Francorchamps leisten kann, die sich komplett von der beim letzten Mal unterscheidet. Dieses Rennen ist sehr wichtig für uns, da es das letzte vor Le Mans ist. Normalerweise haben wir drei Rennen zur Vorbereitung, diesmal aber nur zwei. Das setzt das Team und uns Fahrer zusätzlich unter Druck, daher müssen wir uns wirklich darauf konzentrieren, ein sauberes Rennen zu fahren und viele Daten zu sammeln, damit wir für die große Herausforderung bereit sind.»

James Calado - #51 Ferrari 499P

«Wir gehen mit dem Ziel an die Strecke, alles perfekt zu machen, vom ersten freien Training bis zur Zielflagge. Ich erwarte schwierige 6 Stunden von Spa und ein Rennwochenende, das womöglich noch komplexer wird als das unvergessliche 2025. Nach dem zweiten Platz in Imola ist es jedenfalls unser Ziel, auch in Belgien so viele Punkte wie möglich zu holen.»

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Stoffel Vandoorne - #93 Peugeot 9X8

«Für mich ist das Rennen in Spa-Francorchamps immer etwas ganz Besonderes. Ich fahre quasi vor meiner Haustür, umgeben von Freunden und Familie, und viele Fans sind gekommen, um mich anzufeuern. Die Tribünen füllen sich jedes Jahr mehr und mehr. Es ist außerdem meine Lieblingsstrecke. Hier mit Hypercars zu fahren, ist einfach ein Riesenspaß. Letztes Jahr waren wir in Spa recht konkurrenzfähig, mit einem starken Qualifying – ich wurde Vierter – und einem soliden Start ins Rennen. Leider haben wir ein paar Fehler gemacht. Dieses Jahr hoffe ich, dass wir unser volles Potenzial abrufen und vor Le Mans unser wahres Können zeigen können.»