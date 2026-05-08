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6h Spa: Erste Pole-Position für Peugeot 9X8 in der WEC

Malthe Jakobsen war in der Hyperpole-Session der Sportwagen-WM (FIA WEC) auf der Strecke in Spa-Francorchamps nicht zu schlagen. Auch Cadillac wird aus der ersten Reihe starten. Dahinter zwei Alpine.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Pole-Auto bei den 6h Spa: Der Peugeot 9X8
Pole-Auto bei den 6h Spa: Der Peugeot 9X8
Foto: Moy / XPB Images
Pole-Auto bei den 6h Spa: Der Peugeot 9X8
© Moy / XPB Images

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Im Artikel erwähnt

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Überraschung beim zweiten Rennwochenende 2026 der FIA WEC in Spa-Francorchamps: Denn tatsächlich eroberte ein Peugeot 9X8 den ersten Startplatz. Der Däne Malthe Jakobsen umrundete den 7,004 Kilometer langen Kurs in den belgischen Ardennen in exakt 2:00,653 Minuten. Damit gelang ihm Historisches: Erstmals überhaupt startet ein Peugeot von der Pole-Position in der FIA WEC.

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Im Rennen wird Jakobsen dann mit den beiden französischen Piloten Loïc Duval und Théo Pourchaire unterwegs sein. Ebenfalls stark aufgelegt in Spa-Francorchamps präsentiert sich Cadillac. Will Stevens, der sich einen V-Series.R mit Norman Nato und Louis Delétraz teilt, lag in der Hyperpole lediglich 0,043 Sekunden zurück und konnte dem amerikanischen Hersteller somit den zweiten Startplatz sichern.

Die Plätze drei und vier gingen an Alpine. Der A424 von António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi (den Milesi in der Hyperpole bewegte) hatte 0,078 Sekunden Rückstand. Dem Schwesterauto von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martin fehlten 0,185 Sekunden auf die Spitze.

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Im Artikel erwähnt

Die Top Fünf komplettierte der zweite Cadillac von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken. In der LMGT3-Klasse holte der Lexus RC F LMGT3 von Tom van Rompuy, Hadrien David und Esteban Masson mit einer Zeit von 2:16,612 Minuten die Pole-Position.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

01

Loïc Duval

Loic Duval / Malthe Jakobsen / Théo Pourchaire

Peugeot Sport

Loïc Duval

Loic Duval

/

Malthe Jakobsen

/

Théo Pourchaire

94

5

2:00,653

02

Will Stevens

Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz

Jota Sport

Will Stevens

Will Stevens

/

Norman Nato

/

Louis Delétraz

12

6

+0,043

03

António Félix da Costa

António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg

Alpine

António Félix da Costa

António Félix da Costa

/

Charles Milesi

/

Ferdinand Habsburg

35

6

+0,078

04

Frederic Makowiecki

Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins

Alpine

Frederic Makowiecki

Frédéric Makowiecki

/

Jules Gounon

/

Victor Martins

36

6

+0,185

05

Earl Bamber

Earl Bamber / Sébastien Bourdais / Jack Aitken

Jota Sport

Earl Bamber

Earl Bamber

/

Sébastien Bourdais

/

Jack Aitken

38

6

+0,287

06

Alex Riberas

Alex Riberas / Marco Sørensen

Aston Martin THOR Team

Alex Riberas

Alex Riberas

/

Marco Sørensen

009

6

+0,360

07

Placeholder - Racer

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Placeholder - Racer

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

6

+0,399

08

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

6

+0,464

09

Paul Di Resta

Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy

Peugeot Sport

Paul Di Resta

Paul di Resta

/

Stoffel Vandoorne

/

Nick Cassidy

93

6

+0,545

10

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

/

Dries Vanthoor

15

6

+0,664

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