6h Spa: Erste Pole-Position für Peugeot 9X8 in der WEC

Überraschung beim zweiten Rennwochenende 2026 der FIA WEC in Spa-Francorchamps: Denn tatsächlich eroberte ein Peugeot 9X8 den ersten Startplatz. Der Däne Malthe Jakobsen umrundete den 7,004 Kilometer langen Kurs in den belgischen Ardennen in exakt 2:00,653 Minuten. Damit gelang ihm Historisches: Erstmals überhaupt startet ein Peugeot von der Pole-Position in der FIA WEC.

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Im Rennen wird Jakobsen dann mit den beiden französischen Piloten Loïc Duval und Théo Pourchaire unterwegs sein. Ebenfalls stark aufgelegt in Spa-Francorchamps präsentiert sich Cadillac. Will Stevens, der sich einen V-Series.R mit Norman Nato und Louis Delétraz teilt, lag in der Hyperpole lediglich 0,043 Sekunden zurück und konnte dem amerikanischen Hersteller somit den zweiten Startplatz sichern.

Die Plätze drei und vier gingen an Alpine. Der A424 von António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi (den Milesi in der Hyperpole bewegte) hatte 0,078 Sekunden Rückstand. Dem Schwesterauto von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martin fehlten 0,185 Sekunden auf die Spitze.

Die Top Fünf komplettierte der zweite Cadillac von Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken. In der LMGT3-Klasse holte der Lexus RC F LMGT3 von Tom van Rompuy, Hadrien David und Esteban Masson mit einer Zeit von 2:16,612 Minuten die Pole-Position.

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