6h Spa: Weitere Stimmen aus dem Fahrerlager zum Rennen

Das zweite Saisonrennen 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) ging mit einem historischen Sieg von BMW zu Ende. Erstmals seit dem 500-km-Rennen von Silverstone im Jahre 2000 (JJ Lehto/Jörg Müller im BMW V12 LMR) triumphierte ein BMW-Prototyp in einem großen Sportwagen-Rennen. Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde gewannen im BMW M Hybrid V8 vor den Teamkollegen Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor . Hier nun weitere Stimmen aus dem Fahrerlager zum Rennen.

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René Rast – Sieger im BMW M Hybrid V8

«Das ist eine ganz tolle Geschichte für uns. Auf diesen ersten Sieg in der FIA WEC haben wir mehr als zwei Jahre gewartet. Alle bei BMW M Motorsport und dem Team WRT haben so unfassbar hart dafür gearbeitet. Wir waren zuvor schon nah dran, und nun hat es endlich geklappt. Hätte mir das vor dem Rennen jemand gesagt, ich hätte es nicht geglaubt, denn im Qualifying hat uns noch etwas an Pace gefehlt. Ich steckte zunächst im Verkehr fest, aber das Team hat mit seiner Strategie ein Wunder bewirkt und mich an die Spitze gebracht. Mit freier Strecke ist unser Auto geflogen. Dieser Sieg ist nicht nur für BMW M Motorsport, sondern auch für das Team WRT etwas ganz Besonderes, schließlich ist es deren Heimspiel.»

Kevin Magnussen – Platz zwei im BMW Mybrid V8

«Es ist definitiv der beste zweite Platz, den ich je hatte. Normalerweise ist man über den zweiten Platz nicht so glücklich, aber wow: Heute ein Doppelsieg für das BMW M Team WRT. Auf der Heimstrecke von WRT ein 1-2 für BMW – das erste in der Hypercar-Klasse in der WEC. Es ist einfach unglaublich. Was für ein Tag, was für eine Leistung von allen! Ich bin so stolz und so motiviert, von hier aus weiterzuarbeiten, die Dinge weiter zu verbessern – und ja, mehr davon zu holen.»

Kamui Kobayashi – Platz fünf im Toyota TR010 Hybrid

«Mit den Plätzen fünf und zehn nach Hause zu gehen, ist angesichts unserer Pace durchaus ordentlich. Wir hatten heute einige Herausforderungen zu bewältigen, haben aber unser Bestes gegeben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dabei ist es uns gelungen, mit beiden Autos Punkte zu holen – was gut für die Weltmeisterschaft ist. Es war keine einfache Woche, aber wir haben eine starke Teamleistung gezeigt. Nun haben wir einige Dinge zu analysieren und zu verbessern, bevor es nach Le Mans geht.»

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Norman Nato – Platz neun im Cadillac V-Series.R

«Der Start ins Rennen war gut, doch ab der Rennmitte begannen wir, Positionen einzubüßen. Es war nicht das Rennen, das wir erwartet hatten. Dennoch gibt es – trotz des Ergebnisses – viel für Le Mans zu lernen und viele positive Erkenntnisse, die wir mitnehmen können.»

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Malthe Jakobsen – Ausfall im Peugeot 9X8

«Ich bin sehr, sehr enttäuscht – und es tut mir leid für das Team. Ein GT hat sich vor mir in Kurve 5 gedreht - und ich hatte keinerlei Möglichkeit auszuweichen. Ich befand mich auf meiner Outlap mit kalten Reifen und hatte keine andere Wahl. Der Aufprall war ziemlich heftig, und der Schaden war zu groß, um weiterzufahren. Ein frustrierender Tag.»