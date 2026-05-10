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6h Spa: Weitere Stimmen aus dem Fahrerlager zum Rennen

Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde gewannen das zweite Saisonrennen 2026 der WEC in Spa-Francorchamps vor den BMW-Teamkollegen und Ferrari. Das sagen einige Piloten zum Renngeschehen.

FIA WEC

Der siegreiche BMW M Hybrid V8 in Spa
Der siegreiche BMW M Hybrid V8 in Spa
Foto: Moy / XPB Images
Der siegreiche BMW M Hybrid V8 in Spa
© Moy / XPB Images

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Das zweite Saisonrennen 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC) ging mit einem historischen Sieg von BMW zu Ende. Erstmals seit dem 500-km-Rennen von Silverstone im Jahre 2000 (JJ Lehto/Jörg Müller im BMW V12 LMR) triumphierte ein BMW-Prototyp in einem großen Sportwagen-Rennen. Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde gewannen im BMW M Hybrid V8 vor den Teamkollegen Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor. Hier nun weitere Stimmen aus dem Fahrerlager zum Rennen.

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René Rast – Sieger im BMW M Hybrid V8

«Das ist eine ganz tolle Geschichte für uns. Auf diesen ersten Sieg in der FIA WEC haben wir mehr als zwei Jahre gewartet. Alle bei BMW M Motorsport und dem Team WRT haben so unfassbar hart dafür gearbeitet. Wir waren zuvor schon nah dran, und nun hat es endlich geklappt. Hätte mir das vor dem Rennen jemand gesagt, ich hätte es nicht geglaubt, denn im Qualifying hat uns noch etwas an Pace gefehlt. Ich steckte zunächst im Verkehr fest, aber das Team hat mit seiner Strategie ein Wunder bewirkt und mich an die Spitze gebracht. Mit freier Strecke ist unser Auto geflogen. Dieser Sieg ist nicht nur für BMW M Motorsport, sondern auch für das Team WRT etwas ganz Besonderes, schließlich ist es deren Heimspiel.»

Kevin Magnussen – Platz zwei im BMW Mybrid V8

«Es ist definitiv der beste zweite Platz, den ich je hatte. Normalerweise ist man über den zweiten Platz nicht so glücklich, aber wow: Heute ein Doppelsieg für das BMW M Team WRT. Auf der Heimstrecke von WRT ein 1-2 für BMW – das erste in der Hypercar-Klasse in der WEC. Es ist einfach unglaublich. Was für ein Tag, was für eine Leistung von allen! Ich bin so stolz und so motiviert, von hier aus weiterzuarbeiten, die Dinge weiter zu verbessern – und ja, mehr davon zu holen.»

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Im Artikel erwähnt

Kamui Kobayashi – Platz fünf im Toyota TR010 Hybrid

«Mit den Plätzen fünf und zehn nach Hause zu gehen, ist angesichts unserer Pace durchaus ordentlich. Wir hatten heute einige Herausforderungen zu bewältigen, haben aber unser Bestes gegeben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dabei ist es uns gelungen, mit beiden Autos Punkte zu holen – was gut für die Weltmeisterschaft ist. Es war keine einfache Woche, aber wir haben eine starke Teamleistung gezeigt. Nun haben wir einige Dinge zu analysieren und zu verbessern, bevor es nach Le Mans geht.»

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Norman Nato – Platz neun im Cadillac V-Series.R

«Der Start ins Rennen war gut, doch ab der Rennmitte begannen wir, Positionen einzubüßen. Es war nicht das Rennen, das wir erwartet hatten. Dennoch gibt es – trotz des Ergebnisses – viel für Le Mans zu lernen und viele positive Erkenntnisse, die wir mitnehmen können.»

Malthe Jakobsen – Ausfall im Peugeot 9X8

«Ich bin sehr, sehr enttäuscht – und es tut mir leid für das Team. Ein GT hat sich vor mir in Kurve 5 gedreht - und ich hatte keinerlei Möglichkeit auszuweichen. Ich befand mich auf meiner Outlap mit kalten Reifen und hatte keine andere Wahl. Der Aufprall war ziemlich heftig, und der Schaden war zu groß, um weiterzufahren. Ein frustrierender Tag.»

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Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde

BMW M Team WRT

Robin Frijns

/

René Rast

/

Sheldon van der Linde

20

151

6:01:17,036

2:04,391

02

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

/

Dries Vanthoor

15

151

+1,969

2:04,517

03

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

151

+2,622

2:04,569

04

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

151

+5,004

2:04,334

05

Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries

Toyota Motorsport GmbH

Mike Conway

/

Kamui Kobayashi

/

Nyck de Vries

7

151

+6,015

2:05,079

06

Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson

AF Corse

Yifei Ye

/

Robert Kubica

/

Philip Hanson

83

151

+11,552

2:04,613

07

Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy

Peugeot Sport

Paul di Resta

/

Stoffel Vandoorne

/

Nick Cassidy

93

151

+12,861

2:04,177

08

André Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert

Genesis Magma Racing

André Lotterer

/

Pipo Derani

/

Mathys Jaubert

17

151

+29,882

2:04,525

09

Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz

Jota Sport

Will Stevens

/

Norman Nato

/

Louis Delétraz

12

151

+31,837

2:04,891

10

Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa

Toyota Motorsport GmbH

Sébastien Buemi

/

Brendon Hartley

/

Ryō Hirakawa

8

151

+32,165

2:04,798

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