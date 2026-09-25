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Alpine A424 mit Bestzeit am Trainingstag bei 6h Fuji 2026

Victor Martins war am ersten Trainingstag der Sportwagen-WM (FIA WEC) im japanischen Fuji im Alpine A424 nicht zu schlagen. Auch Aston Martin und Genesis präsentierten sich bislang stark aufgestellt.

FIA WEC

Der Alpine A424 in Fuji
Der Alpine A424 in Fuji
Foto: XPB Images
Der Alpine A424 in Fuji
© XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Der erste Trainingstag der Sportwagen-WM (FIA WEC) beim sechsten Event 2026 in Fuji ist beendet – und sah Alpine an der Spitze des Feldes. Victor Martins, der sich einen A424 mit Jules Gounon teilt, umrundete die 4,563 Kilometer lange Strecke in Japan in exakt 1:29,304 Minuten. Alpine hat im Vorfeld des Rennwochenendes übrigens entschieden, in Fuji auf beiden A424 lediglich Fahrer-Duos aufzubieten.

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«Es war ein sehr positiver Tag. Wir haben hart am Auto gearbeitet. Wir wissen aber noch nicht wie die Bedingungen im Rennen oder auch in der Qualifikation aussehen werden, somit haben wir uns heute auf eine Trockenabstimmung konzentriert. Das Auto fühlt sich sehr gut an und wir freuen uns auf den Rest des Wochenendes», erklärte Teamkollege Gounon.

Grundsätzlich wirkt es so, als ob die Strecke in Fuji dem Alpine entgegen kommt. Hier haben die Franzosen im Vorjahr auch ihren bislang einzigen WEC-Sieg mit dem A424 einfahren können. Der zweite Alpine mit Ferdinand Habsburg und Charles Milesi beendete den Trainingstag mit 0,093 Sekunden Rückstand auf der dritten Position.

Im Artikel erwähnt

Dazwischen schob sich mit einem Rückstand von 0,039 Sekunden der Aston Martin Valkyrie von Tom Gamble und Harry Tincknell auf den zweiten Rang. Vierte wurden Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet und Daniel Juncadella, denen im Genesis GMR-001-Hypercar 0,188 Sekunden auf die Spitze fehlten. Die Top Fünf am ersten Trainingstag komplettierten Luis Felipe Derani, André Lotterer und Mathys Jaubert im zweiten Genesis. In der LMGT3-Klasse ging die Tagesbestzeit mit 1:39,828 an den Ford Mustang LMGT3 von Eric Powell, Sebastian Priaulx und Ben Tuck.

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