Alpine testet Hypercar für WEC-Saison 2026 in Portimão

Wenn am 28. März die Saison 2026 in der FIA WEC in Katar beginnt, werden auch wieder zwei Alpine A424 in der Hypercar-Klasse mit am Start stehen. Die Franzosen haben ihr Fahrzeug über den Winter leicht überarbeitet, insbesondere im Bereich der Aerodynamik. Als Vorbereitung auf die Saison war Alpine nun zu Testfahrten in Portimão unterwegs.

Bei trockenen Bedingungen wurden rund 1250 Kilometer abgespult. Dabei konnte Alpine auch die neuen Michelin-Reifen nutzen, die 2026 in der Hypercar-Klasse der WEC Verwendung finden. Ende Februar will Alpine dann im Motorland Aragón eine weitere Testfahrt unternehmen.

«Diese erste Session bestätigte die Arbeit des Alpine Endurance Teams an der Weiterentwicklung des A424», blickt Bruno Famin (Alpine Vice President of Motorsport) auf Portimão zurück. «Wir haben eine gute Basis, um unser Paket zu verfeinern und den Einsatz der verschiedenen Reifenmischungen zu optimieren. Die ersten Rückmeldungen sind vielversprechend für unsere dritte Saison in der Königsklasse.»

Habsburg, Makowiecki Victor Martins im Cockpit

Am Steuer saßen in Portimão neben Ferdinand Habsburg und Frédéric Makowiecki auch Neuzugang Victor Martins, dessen Integration ins Team somit weiter vorangetrieben wird. «Es war ein ganz besonderer Moment, wieder am Steuer des Alpine A424 zu sitzen und Portimão zu entdecken. Besonders beeindruckt haben mich der aerodynamische Abtrieb und die Leistung des Wagens», so Martins. «Es hat mir großen Spaß gemacht, die erforderliche Präzision zu erleben, vor allem beim Bremsen und in den Kurven. Natürlich brauche ich noch etwas Zeit, um mich einzugewöhnen und die verschiedenen Systeme kennenzulernen, aber die bisherige Zusammenarbeit war sehr positiv.»

