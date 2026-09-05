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Aston Martin mit Bestzeit im Training bei 6h Austin der FIA WEC

Harry Tincknell war im Aston Martin Valkyrie am ersten Trainingstag der FIA WEC auf der Strecke in Austin nicht zu schlagen. Dahinter folgten Alpine, Genesis und Ferrari auf den weiteren Plätzen.

FIA WEC

Der Aston Martin Valkyrie in Austin
Der Aston Martin Valkyrie in Austin
Foto: Moy / XPB Images
Der Aston Martin Valkyrie in Austin
© Moy / XPB Images

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Der erste Trainingstag der Sportwagen-WM (FIA WEC) beim fünften Rennwochenende der Saison 2026 ist beendet – und sah Aston Martin an der Spitze des Feldes. Harry Tincknell, der sich einen Valkyrie mit Tom Gamble teilt, umrundete den 5,513 Kilometer langen Kurs in exakt 1:52,567 Minuten und war somit schneller als der Rest des Feldes.

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«Es ist natürlich schön, heute an der Spitze der Zeitentabelle zu stehen und die schnellste Gesamtzeit gefahren zu sein. Im Qualifying müssen wir einfach eine saubere Runde hinlegen, versuchen, um die Pole-Position zu kämpfen und alles geben», so Tincknell. «Das Auto hat viele gute Eigenschaften, aber es gibt auch einige Bereiche, in denen wir uns definitiv noch verbessern können. Es ist eine gute Strecke mit vielen Hochgeschwindigkeits-Passagen und Richtungswechseln, bei denen man hellwach sein muss. Auch der Verkehr ist hier eine Herausforderung, bietet aber gleichzeitig die Chance, einen Unterschied zu machen.»

Mit einem Rückstand von 0,122 Sekunden ging Platz zwei des Tages an den Alpine A424 von António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi. Direkt dahinter folgte auf der dritten Position das Genesis GMR-001-Hypercar von Luis Felipe Derani, André Lotterer und Mathys Jaubert, die 0,244 Sekunden zurücklagen. Vierte wurden mit einem Rückstand von 0,287 Sekunden Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martin im zweiten Alpine.

Im Artikel erwähnt

Die Top Fünf komplettierte der Ferrari 499P von Philip Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye. Dabei handelt es sich um den privat von AF Corse eingesetzten gelben 499P. Auch in der LMGT3-Klasse konnte Aston Martin jubeln. Mit 2:05,609 Minuten gibt die Bestzeit an den Vantage AMR LMGT3 von Mattia Drudi, Ian James und Zacharie Robichon. Am Samstag folgen in Austin nun noch das dritte freie Training sowie die Qualifikation/Hyperpole. An dieser Stelle ist aufgelistet, wie die Action angeschaut werden kann.

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