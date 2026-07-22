Blick auf den aktuellen Stand in der LMGT3-Klasse der FIA WEC

Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Pro Auto muss aber auch mindestens ein Pilot im Aufgebot sein, der den FIA-Status Bronze inne hat.

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Nach dem Rennen in Sao Paulo führt Jonny Edgar die Tabelle mit 76 Punkten an. Auf Platz zwei liegt mit 72 Zählern Nicky Catsburg und Dritter ist mit 54 Punkten Ben Keating. Das Spannende: Alle Drei sind Piloten der Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport mit der Startnummer #33. Die unterschiedlichen Punkte kommen daher, weil Keating Imola und Spa-Francorchamps ausgelassen hat - und Catsburg zuletzt in Brasilien verhindert war. Aber trotzdem haben alle Drei mehr Punkte gesammelt als der Rest des Feldes.

Größte Verfolger sind Richard Lietz, Riccardo Pera und Yasser Shahin, die einen Porsche 911 GT3 R LMGT3 von The Bend Manthey pilotieren. Das Trio hat 49 Punkte auf dem Konto. Direkt dahinter liegen Daniel Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson mit 43 Zählern. Das BMW M4 LMGT3 Evo-Trio vom Team WRT hat den Klassensieg in Imola geholt und belegte zuletzt in Brasilien den zweiten Platz.

Die Teamwertung zeigt ein ähnliches Bild: TF Sport markiert 76 Punkten die Spitze. Auf Platz zwei ist The Bend Manthey mit 49 Punkten vor dem Team WRT (mit dem BMW mit der Startnummer #69) mit 43 Punkten und der Corvette vom Racing Team Turkey by TF mit ebenfalls 43 Zählern. Vista AF Corse (mit dem Ferrari mit der Startnummer #21) komplettiert die Top Fünf mit 42 Punkten. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 6. September 2026 in Austin/Texas (USA) angesetzt.

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