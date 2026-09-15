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BMW bei 6h Fuji der FIA WEC im Jägermeister inspirierten Design

Der von Daniel Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson gefahrene BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT wird beim Rennwochenende der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Fuji in einer orangen Beklebung auflaufen.

FIA WEC

Der BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT für das Event in Fuji
Der BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT für das Event in Fuji
Foto: Team WRT
Der BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT für das Event in Fuji
© Team WRT

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Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Pro Auto muss aber auch mindestens ein Pilot im Aufgebot sein, der den FIA-Status Bronze inne hat.

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Die beiden BMW M4 LMGT3 Evo werden vom belgischen Team WRT eingesetzt und von Augusto Farfus, Sean Gelael und Darren Leung sowie von Daniel Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson pilotiert. Das Auto von Harper/McIntosh/Thompson tritt bereits die ganze Saison über in unterschiedlichen Beklebungen an, die an historische BMW-Rennwagen erinnern sollen.

Beim anstehenden Rennwochenende im japanischen Fuji (25. bis 27. September 2026) wird der BMW in einem orangenen Grundton daher kommen – und soll weitläufig an das Jägermeister-Design erinnern. Dieses war insbesondere in den 1970er Jahren auf diversen BMW-Rennwagen im Motorsport zu sehen. Der BMW, der 2026 in der FIA WEC mit der Startnummer #69 antritt, liegt aktuell auf Platz sieben der LMGT3-Teamwertung. Highlight im bisherigen Saisonverlauf war der Klassensieg beim Rennen in Imola.

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