BMW macht im dritten Training bei 24 Hours of Le Mans die Pace

Bei den 24 Hours of Le Mans 2026 baut sich der Spannungsbogen nun immer weiter auf. Am Abend steht mit der Hyperpole das erste ganz große Highlight an. Zuvor gab es noch das dritte freie Training - und da machte BMW die Pace an der Spitze des Feldes. Dries Vanthoor, der sich einen M Hybrid V8 mit Kevin Magnussen und Raffaele Marciello teilt, umrundete den legendären 13,626 Kilometer langen Kurs in exakt 3:23,302 Minuten. Der Südafrikaner erzielte die Zeit kurz vor Ende der dreistündigen Session.

Werbung

Werbung

Wie bereits während des ganzen 2026er Events in Le Mans gewohnt, war das Feld bunt gemischt. Platz zwei im dritten freien Training holte sich mit einer Zeit von 3:23,725 Minuten der Alpine A424 von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martin. Direkt dahinter beendeten Louis Delétraz, Norman Nato und Will Stevens im Cadillac V-Series.R die Session mit 3:23,816 Minuten auf der dritten Position.

Vierte wurden Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde, die im zweiten BMW auf eine Zeit von 3:24,162 Minuten kamen. Die Top Fünf komplettierte der Genesis GMR-001-Hypercar von André Lotterer, Luis Felipe Derani und Mathys Jaubert mit 3:24,195 Minuten.

In der LMP2-Klasse lag mit einer Zeit von 3:34,252 Minuten der Oreca 07 von Forestier Racing by Panis (Louis Rousset/Esteban Masson/Oliver Gray) vorne. Die Bestzeit in der LMGT3-Klasse ging im dritten freien Training mit 3:53,728 Minuten an den Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Gray Newell, Eduardo Barrichello und Jonny Adam.

Werbung

Werbung