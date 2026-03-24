Bruno Famin nun stellvertretender Direktor für Wettbewerb beim ACO

Bruno Famin ist im Motorsport eine bekannte Größe. Als Peugeot mit dem 908 (sprich vor rund 15 Jahren mit dem Diesel-LMP1) unterwegs war, war der Franzose bereits als Technischer Direktor in führender Rolle unterwegs. Zuletzt agierte er bei Renault/Alpine – und war dort als Alpine Vice President of Motorsport aktiv. Das beinhaltete auch die Verantwortung im Hypercar-Projekt von Alpine in der WEC.

Werbung

Werbung

Diese Aufgabe bei Renault/Alpine hat mittlerweile Axel Plasse übernommen - und so stellte sich die Frage, was mit Famin los ist. Doch nun ist klar, dass Famin beim Le-Mans-Veranstalter Automobile Club de l’Ouest (ACO) angedockt hat und die Rolle des stellvertretenden Direktor für Wettbewerb einnimmt. Famin soll somit die Verantwortung für die Überwachung der Umsetzung des ACO-Fahrplans in allen technischen und sportlichen Bereichen übernehmen.

«Es ist mir eine große Freude, Bruno Famin im Automobile Club de l’Ouest willkommen zu heißen. Sein Eintritt markiert einen wichtigen Meilenstein für unseren Verband. Mit einer herausragenden Karriere und einer strategischen Vision für den Spitzenmotorsport hat Bruno Famin seine Exzellenz in Schlüsselpositionen unter Beweis gestellt, sei es als Leiter von Peugeot Sport, innerhalb der FIA oder zuletzt als Direktor der Formel-1- und Langstreckenprogramme bei Alpine», erklärt Pierre Fillon (Präsident des Automobile Club de l’Ouest). «Dank seiner technischen Expertise wird er zweifellos wertvolles Know-how in unsere technische und sportliche Abteilung einbringen und den Einfluss und die hohen Standards unserer Wettbewerbe auf internationaler Ebene weiter stärken.»