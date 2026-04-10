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Cadillac-Pilot Alex Lynn verpasst Saisonauftakt der WEC
Der Cadillac-Werksfahrer wird die Rennen der Sportwagen-WM (FIA WEC) in Imola und Spa-Francorchamps auslassen. Somit fahren seine Kollegen Will Stevens und Norman Nato den V-Series.R als Duo.
FIA WEC
Alex LynnAlex LynnFoto: Price / XPB Images
Alex Lynn© Price / XPB Images
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Wenn die FIA WEC vom 17. bis 19. April in Imola in die Saison 2026 startet, wird Alex Lynn fehlen. Beim Briten ist ein Eingriff wegen anhaltender Nackenprobleme geplant. Neben dem Rennen in Italien wird Lynn auch beim zweiten WEC-Rennwochenende im belgischen Spa-Francorchamps Anfang Mai nicht im Cockpit des Cadillac V-Series.R sitzen. Wenn alles gut läuft, soll Lynn für die 24h Le Mans im Juni dann aber wohl wieder zurück sein.
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Lynn, teilt sich eigentlich einen V-Series.R mit Will Stevens und Norman Nato. Stevens und Nato werden Imola und Spa nun also als Fahrer-Duo bestreiten. In Imola wird übrigens auch der zweite Werks-Cadillac von einem Duo gefahren. Sébastien Bourdais und Earl Bamber sitzen am Steuer. Hier ist normalerweise Jack Aitken als dritter Fahrer mit dabei. Aitken hat jedoch einen Terminüberscheidung, da er am selben Wochenende beim IMSA-Rennen in Long Beach antritt. Tatsächlich sind Fahrer-Duos (anstatt Trios) in der FIA WEC zuletzt wieder in Mode gekommen. Auch andere Hersteller setzen (zumindest bei den 6h Rennen) inzwischen vermehrt auf zwei Piloten pro Auto. Dies hat auch damit zu tun, dass die aktuellen Hypercars nicht mehr so anstrengend zu fahren sind, wie die davor verwendeten LMP1. Zu LMP1-Zeiten waren fast immer Trios am Start.
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