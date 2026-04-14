Cadillac zeigt Aussehen des V-Series.R für WEC-Saison 2026

Die Saison 2026 der FIA WEC startet vom 17. bis 19 April in Imola. An der Spitze des Feldes werden dann 17 Hypercars um die Gesamtsiege fighten. Das sind zwei Aston Martin Valkyrie, zwei Toyota TR010 Hybrid, zwei Alpine A424, zwei BMW M Hybrid V8, zwei Peugeot 9X8, zwei Genesis GMR-001 Hypercar, drei Ferrari 499P und natürlich auch zwei Cadillac V-Series.R – wobei bei den 24h Le Mans sogar noch ein dritter Cadillac aufläuft, den Wayne Taylor Racing (bekannt aus der IMSA) einsetzt.

Werbung

Werbung

Die beiden Vollzeit-WEC-Cadillac werden wie bereits 2025 vom Cadillac Hertz Team Jota betreut. Nun hat der britische Rennstall das Aussehen des V8-Renners gezeigt. Wie zu erwarten kommen sie im Grundton Gold daher. Auch Schwarz und Weiß sind wie im Vorjahr markant auf dem Auto vertreten.

Alles sechs Piloten sind für die Saison 2026 fix. Alex Lynn, Norman Nato und Will Stevens steuern den Cadillac mit der Startnummer #12. Sie bildeten bereits zuvor ein Trio. Earl Bamber, Sébastien Bourdais und Jack Aitken fahren im Schwesterwagen mit der #38. Aitken ist neu im Aufgebot und übernimmt den Platz von Jenson Button. Beim anstehenden Saisonauftakt in Imola werden Lynn und Aitken aber fehlen. Nato/Stevens sowie Bamber/Bourdais fahren als Duo.

Neue Aerodynamik beim Cadillac

Über den Winter wurde die Aerodynamik des Cadillac leicht überarbeitet. Das ist beispielsweise an einem tiefer liegenden Heckflügel zu erkennen. Cadillac nutzte dafür auch einen sogenannten «Joker» für die Entwicklung.

Werbung

Werbung