Clemens Schmid (Lexus): «Schade. Der Sieg in Monza war möglich»

Es brauchte einige Zeit, bis sich Clemens Schmid nach dem Ausfall in Monza, bis zu dem er um die Führung der GT3-Klasse gekämpft hatte, beruhigt hatte. Das letzte Rennen für das ASP Akkodis-Team mit dem etwas betagten Lexus RC F wurde für den Tiroler und seine Teamkollegen Petru Umbrarescu und José Maria López durch einen Konkurrenten beendet. Am vor Schmid liegenden Proton-Ford (Giammarco Levorato) brach die Heckscheibe, Trümmer flogen auf die Piste und eines davon in den Kühler des Lexus, den Schmid abstellen musste.

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In der Hyperpole-Qualifikation hatte Schmid die Pole um 0,2 Sekunden verpasst. Dazu sagte er: «Unsere Lexus waren vom Setup her mit unterschiedlichem Reifendruck unterwegs, bei mir blieb die Hinterachse beim Bremsen stehen, wir haben so die Pole hergeschenkt.» Für das Rennen waren die Hoffnungen groß, weil sein Auto mehr auf trocken abgestimmt war. «Wichtig ist in Monza immer, nach dem Start die erste Schikane zu überleben. Wenn du heuer GTWC oder andere Serien angeschaut hast, muss man diese Kurven überstehen», befand Schmid, doch Teamkollege Umbrarescu meisterte den Start gut.

Die Saison sei insgesamt schwierig gewesen, bilanzierte Schmid. «Mit den heuer weicheren Reifen war es nicht so gut für uns wie im Vorjahr mit härteren. Dazu kamen Strecken wie Barcelona, die für den Lexus RC F GT3 viel schlechter waren. Le Mans war gut für uns, da fehlten uns als Vierte nur 1,5 Sekunden zum Podium. Das war nicht schlecht, weil wir sechs Stunden vor Ende eine Runde zurück auf Platz zehn lagen. Mit Rennen in Katar und Bahrain hätten wir besser ausgeschaut.»

Doch 2027 beginnt eine neue Phase für das französische Team: «Schade, dass sich das neue Auto verzögert hat. Damit hätten wir heuer mehr erreichen können. Die Homologation ist abgeschlossen. Monza war also das letzte Rennen mit dem Lexus. Der Neue wird weder Lexus noch Toyota heißen (offenbar nur GR GT3, Anm.). Ich bleibe bei ASP Akkodis, López auch. Aber die Zusammensetzung in den beiden Autos ist noch offen. Stimmung im Team ist gut, die Jungs leisten gute Arbeit.»

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Im Dezember steht noch ein ausgiebiges Testprogramm bevor: Le Castellet, Barcelona und noch eine Strecke. «Wir testen bis knapp vor Weihnachten. Im Jänner müssen wir auf die Verfügbarkeit der Reifen warten. Und wir wissen ja noch nicht, ob Katar 2027 stattfinden wird. Wenn ja, werden wir dort vorher auch testen», bestätigte der 36-Jährige. Unter Umständen wären auch GTWC-Einsätze für ASP möglich, aber die seien noch nicht finanziert: «Und der Neue ist schon eher kostspielig. Es hängt von der Unterstützung ab, die ASP zu finden versucht.»