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Corvette-Schock nach Qualifying-Bestzeit in Le Mans: Disqualifikation!

Corvette fuhr im Qualifying der 24h Le Mans die Bestzeit in der LMGT3-Klasse. Doch die Freude bei den US-Amerikanern hielt nicht lange an, denn das Racing Team Turkey by TF-Auto wurde disqualifiziert.

FIA WEC

Die Racing Team Turkey by TF Corvette wurde disqualifiziert
Die Racing Team Turkey by TF Corvette wurde disqualifiziert
Foto: Foto: Julien Delfosse / DPPI
Die Racing Team Turkey by TF Corvette wurde disqualifiziert
© Foto: Julien Delfosse / DPPI

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Schock für Corvette in Le Mans. Peter Dempsey fuhr in der Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R die Bestzeit im Qualifying der 24h Le Mans in der LMGT3-Klasse. Mit einem Vorsprung von 0,207 Sekunden sicherte sich der Ire die schnellste Runde in der GT-Klasse. Das Fahrzeug teilt sich Peter Dempsey mit Salih Yoluc und Corvette-Werksfahrer Charlie Eastwood.

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Doch am späten Mittwochabend der Schock für Corvette und die TF Sport-Mannschaft. Die Sportkommissare disqualifizierten den Boliden. Somit wird die Corvette vom 25. und letzten Startplatz in der LMGT3-Klasse am Samstag in den Langstreckenklassiker starten.

Bei der technischen Nachuntersuchung wurde festgestellt, dass die Höhe des Heckdiffusors gegen die Vorschriften verstieß, da er übermäßigen Verschleiß aufwies.

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Ein Sprecher von Corvette Racing teilte daraufhin mit: «Die Ingenieure von Corvette Racing prüfen derzeit die anderen drei Corvette-Fahrzeuge, um etwaige Mängel zu beheben und sicherzustellen, dass alle vier Fahrzeuge die Vorschriften für das Rennen erfüllen.»

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Somit wird heute Abend keine der vier Corvette Z06 LMGT3.R im LMGT3-Feld der 24h Le Mans in den Hyperpole-Sitzungen um die Pole-Position in der Klasse kämpfen, da die weiteren Fahrzeuge zuvor den Einzug in die Sitzung verpassten.

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