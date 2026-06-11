Corvette-Schock nach Qualifying-Bestzeit in Le Mans: Disqualifikation!
Corvette fuhr im Qualifying der 24h Le Mans die Bestzeit in der LMGT3-Klasse. Doch die Freude bei den US-Amerikanern hielt nicht lange an, denn das Racing Team Turkey by TF-Auto wurde disqualifiziert.
Schock für Corvette in Le Mans.
Doch am späten Mittwochabend der Schock für Corvette und die TF Sport-Mannschaft. Die Sportkommissare disqualifizierten den Boliden. Somit wird die Corvette vom 25. und letzten Startplatz in der LMGT3-Klasse am Samstag in den Langstreckenklassiker starten.
Bei der technischen Nachuntersuchung wurde festgestellt, dass die Höhe des Heckdiffusors gegen die Vorschriften verstieß, da er übermäßigen Verschleiß aufwies.
Ein Sprecher von Corvette Racing teilte daraufhin mit: «Die Ingenieure von Corvette Racing prüfen derzeit die anderen drei Corvette-Fahrzeuge, um etwaige Mängel zu beheben und sicherzustellen, dass alle vier Fahrzeuge die Vorschriften für das Rennen erfüllen.»
Somit wird heute Abend keine der vier Corvette Z06 LMGT3.R im LMGT3-Feld der 24h Le Mans in den Hyperpole-Sitzungen um die Pole-Position in der Klasse kämpfen, da die weiteren Fahrzeuge zuvor den Einzug in die Sitzung verpassten.
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