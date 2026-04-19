Cyril Abiteboul (Genesis): «Es geht nicht um Rundenzeiten»

Mit Genesis Magma Racing begibt sich der koreanische Hyundai-Konzern neben seinen Rallye-Aktivitäten auch auf die Rundstrecke. Zum Debüt im World Endurance Championship spricht Teamchef Cyril Abiteboul über die bisherige Entwicklung und über erste Ziele. «Wir sind froh, es hierher geschafft zu haben», bekennt der frühere Caterham- und Renault-Teamchef in der Formel 1. «Wir haben uns gut vorbereitet, konnten im freien Training viele Runden abspulen und Daten sammeln. Klar fehlen uns die Erfahrungen von Katar, also müssen wir jetzt versuchen, aufzuholen. Wir schauen derzeit nicht so sehr auf Rundenzeiten, sondern es geht um Standfestigkeit.»

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Der 48-jährige Pariser, der 2023 bei Hyundai als Motorsportchef anheuerte, betont: «In unserem Team haben alle Mitarbeiter Erfahrungen aus diversen Rennserien, die Mehrheit natürlich aus dem WEC und aus IMSA. Aber wir holten auch Ingenieure aus der Formel E. Dort geht es um Software-Expertise, und da hat die Formel E die besten Spezialisten. Wir sind zufrieden, dass wir da einige Experten gewinnen konnten. Und es gibt auch Zugänge, die Erfahrung mit dem Oreca-Chassis haben. Wir haben also einen guten Mix in unserem Team. Wir haben in Imola ein Personal von 100 Menschen, davon 50 rein operativ für das Rennteam, aus vielen Nationen.»

Abiteboul bestätigt: «Wir haben seit August des Vorjahres rund 20.000 Testkilometer absolviert. Im Nassen nur einige in Magny-Cours. Ein Rennen auf nasser Piste wird eine zusätzliche Herausforderung, denn wir haben noch kein Regen-Setup.» Bei der Fahrerwahl stand Erfahrung im Mittelpunkt: «Wir haben sehr früh die zwei ‚Anker‘ verpflichtet, André Lotterer und Pipo Derani. Die beiden könne entscheidend zur Entwicklung beitragen. Und es war für mich wichtig, auch Champions zu gewinnen, wie IMSA-Meister Mathieu Jaminet.»

Seit zwei Jahren ist der sechsfache Le-Mans-Champion Jacky Ickx (81) Markenbotschafter für Genesis. Der achtfache GP-Sieger betont: «Man darf nicht den Fehler machen, alte Zeiten mit heutigen zu vergleichen. Wir leben jetzt im WEC, und das Niveau des Wettbewerbs ist extrem hoch. Wir begannen dieses Projekt bei null, und nach vielleicht 500 Tagen sind wir hier zum Debüt. Ich bin seit vielen Jahren Beobachter des Rennsports, und ich weiß: Der menschliche Faktor ist der Schlüssel zum Erfolg. Du kannst nicht allein Erfolg haben. Bevor dein Auto zum Start rollt, braucht es die Zusammenarbeit vieler Menschen mit Leidenschaft. Ich meine, was dieses neu formierte Team bis heute zustande brachte, ist superb. Ja, wir müssen uns jetzt der Realität stellen. Bis jetzt ging es nicht um Leistungssteigerung, sondern um eine verlässliche Basis und das Zusammenwachsen des Teams. Das Ziel ist, dass Genesis Magma den Berg besteigt, Schritt für Schritt. Der Anfang ist ermutigend. Ich habe mir die Pitstops angeschaut, das Arbeiten in der Box. Das alles stimmt mich zuversichtlich für dieses Vorhaben.»

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