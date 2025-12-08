Das ist die vorläufige Entrylist der FIA WEC für 2026

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Die FIA WEC hat als Sportwagen-WM einen extrem hohen Status im internationalen Motorsport. Das haben inzwischen auch viele Autohersteller erkannt und sind in die Serie eingestiegen. Somit wird das Feld mittlerweile dem Anspruch gerecht. Für die Saison 2026 haben die Serien-Bosse nun eine erste vorläufige Startliste herausgebracht. Diese besteht aus 35 Fahrzeugen aufgeteilt auf die beiden Klassen Hypercar und LMGT3.
Die Hypercars (ob nach LMH- oder LMDh-Bauart) bilden wie üblich die Spitze des Feldes und machen somit auch die Gesamtsiege unter sich aus. 17 Fahrzeuge wurden eingeschrieben – jeweils zwei Aston Martin Valkyrie, Toyota GR010 Hybrid, Cadillac V-Series.R, BMW M Hybrid V8, Genesis GMR-001, Alpine A424 und Peugeot 9X8. Vom Ferrari 499P wird es auch 2026 wieder drei Exemplare geben. Neben den beiden Werkswagen startet auch wieder der privat von AF Corse eingesetzte (gelbe) 499P. Dieses Auto darf nicht unterschätzt werden, 2025 gelang beispielsweise der prestigeträchtige Gesamtsieg bei den 24h Le Mans. Erwartungsgemäß nicht dabei ist der Porsche 963. Die Schwaben haben sich im Herbst bekanntlich werksseitig aus der WEC zurückgezogen. Ein Versuch von Proton Competition mit zwei privaten 963 aufzulaufen, scheiterte aber vor wenigen Tagen.
Die LMGT3-Klasse besteht wie üblich aus 18 Rennwagen: Das sind jeweils zwei McLaren 720S LMGT3 Evo, Ferrari 296 LMGT3 Evo, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M4 LMGT3 Evo, Mercedes-AMG LMGT3, Corvette Z06 LMGT3.R, Ford Mustang LMGT3, Lexus RC F LMGT3 und Porsche 911 GT3 R LMGT3. Pro Marke ist jeweils ein Team für den Einsatz der beiden Autos zuständig (auch wenn es teilweise leicht andere Nennungen gibt). Das war in der Vergangenheit bei einigen Herstellern noch anders.
«Die Präsentation der FIA WEC-Teilnehmerliste ist für uns ein stolzer Moment, insbesondere da sie Neuzugänge wie die beiden Genesis-Hypercars für 2026 beinhaltet», so WEC-CEO Frédéric Lequien. «Wir haben in diesem Jahr eine äußerst unterhaltsame Saison erlebt und mehr Fans als je zuvor vor Ort begrüßen dürfen. Dies beweist das kontinuierliche Wachstum der Meisterschaft - und da Ford und McLaren das Hypercar-Feld 2027 ebenfalls verstärken werden, dürfte diese Popularität weiter steigen.»
Insgesamt sind auch schon viele Piloten in der vorläufigen Startliste gemeldet. Über den Winter wird sich die Liste dann aber mit weiteren spannenden Fahrernamen füllen. Saisonauftakt 2026 der FIA WEC ist am 28. März in Katar. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Startliste hinterlegt.
