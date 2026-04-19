Das Rennen der WEC aus Imola im Fernsehen und Stream

Start der sechs Stunden von Imola ist am heutigen Sonntag (19. April 2026) um 13:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht folglich gegen 19:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Auch im Live-Stream ist die Action aus Imola zu sehen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So überträgt HBO Max zwischen 12:30 und 19:30 Uhr das Rennen. Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform, auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Somit steht einem motorsportlichen Sonntag eigentlich nichts mehr im Wege.