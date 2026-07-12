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Das Rennen der WEC aus Sao Paulo im Fernsehen und Stream

Das vierte Saisonrennen der FIA WEC 2026 steht heute an. In Interlagos startet Cadillac von der Pole. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

FIA WEC

Der BMW M Hybrid V8 in Interlagos
Der BMW M Hybrid V8 in Interlagos
Foto: Moy / XPB Images
Der BMW M Hybrid V8 in Interlagos
© Moy / XPB Images

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Es ist angerichtet: Am heutigen 12. Juli begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) das vierte Saisonrennen 2026. Schauplatz ist die Strecke in Interlagos (Sao Paulo/Brasilien). Cadillac startet von der Pole-Position. Aber die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, BMW, Ferrari, Genesis, Peugeot und Toyota ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.

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Start der sechs Stunden von Sao Paulo ist am heutigen Sonntag (12. Juli 2026) um 16:30 Uhr (MESZ). Das Rennende steht folglich gegen 22:30 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Interlagos im Fernsehen

Das Rennen wird bei Eurosport1 in Teilen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 19:00 bis 23:00 Uhr.

Die WEC aus Interlagos im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus São Paulo zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen ab 16:00 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 16:00 und 23:00 Uhr das Rennen. Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Somit steht einem motorsportlichen Sonntag eigentlich nichts mehr im Wege.

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