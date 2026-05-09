Das Rennen der WEC aus Spa-Francorchamps im Fernsehen und Stream

Es ist angerichtet: Am heutigen 9. Mai begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) das zweite Saisonrennen 2026. Schauplatz ist die Strecke in Spa-Francorchamps. Peugeot startet von der Pole-Position. Aber die Konkurrenz von Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis und Toyota ist dicht dran. Das verspricht natürlich einiges an Rennspannung.

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Start der sechs Stunden von Spa ist am heutigen Samstag (9. Mai 2026) um 14:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht folglich gegen 20:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Spa im Fernsehen

Das Rennen wird bei Eurosport2 (Pay-TV) live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 13:30 bis 20:25 Uhr. Eurosport1 überträgt zudem die Schlussphase von 17:45 bis 20:25 Uhr.

Die WEC aus Spa im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Spa zu sehen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So überträgt HBO Max zwischen 13:30 und 20:30 Uhr das Rennen. Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Somit steht einem motorsportlichen Samstag eigentlich nichts mehr im Wege.

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