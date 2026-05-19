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Delétraz für Lynn: Fahrerwechsel bei Cadillac für 24h Le Mans

Alex Lynn wird die 2026er Ausgabe der 24h Le Mans nicht bestreiten können. Wie schon zuletzt in Spa-Francorchamps ersetzt ihn Louis Delétraz an der Seite von Norman Nato und Will Stevens.

FIA WEC

Der Cadillac V-Series.R in Spa
Der Cadillac V-Series.R in Spa
Foto: Moy / XPB Images
Der Cadillac V-Series.R in Spa
© Moy / XPB Images

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Die diesjährige Ausgabe der 24h Le Mans wirft bereits ihren Schatten voraus. Am Wochenende des 13./14. Juni 2026 wird der große Langstreckenklassiker an der französischen Sarthe ausgetragen – und bei Cadillac wurde nun nochmals die Cockpit-Besatzung angepasst. Eigentlich war geplant, dass Alex Lynn zusammen mit Norman Nato und Will Stevens im V-Series.R mit der Startnummer #12 fahren soll. Jedoch wird nun Louis Delétraz diesen Platz erhalten.

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Lynn hat 2026 noch kein WEC-Rennen im Cadillac bestritten. Denn kurz vor dem Saisonauftakt wurde vermeldet, dass er die ersten beiden Rennen in Imola und Spa-Francorchamps auslassen würde, da er sich einem Eingriff wegen anhaltender Nacken-Beschwerden unterziehen müsse. Nun vermeldet Cadillac, dass die OP noch immer nicht stattgefunden habe und Lynn somit auch in Le Mans nicht zur Verfügung stehen würde.

«Es ist natürlich eine riesige Enttäuschung, nicht in Le Mans an den Start gehen zu können - doch die Durchführung dieses Eingriffs und meine vollständige Genesung müssen nun absolute Priorität haben», so Lynn. «Der zeitliche Ablauf hat aufgrund von Terminierungsschwierigkeiten rund um die Operation nicht ganz so funktioniert wie ursprünglich geplant, doch nun haben wir einen klaren Weg vor uns. Ich werde das Team von zu Hause aus unterstützen.»

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Ersatz war aber schnell gefunden. Wie bereits beim Rennen in Spa-Francorchamps wird Louis Delétraz den Platz neben Norman Nato und Will Stevens übernehmen. Delétraz ist mit dem Cadillac bestens vertraut. Er ist für den US-Hersteller in der IMSA-Serie aktiv.

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«Unsere oberste Priorität ist es sicherzustellen, dass Alex seine Operation durchführen lassen kann, sich vollständig erholt und so schnell wie möglich wieder seine volle körperliche Fitness erlangt», erklärt Sam Hignett vom Cadillac Hertz Team Jota. «Natürlich ist es enttäuschend, dass er in Le Mans nicht bei uns sein wird. Wir unterstützen ihn jedoch voll und ganz dabei, sich die nötige Zeit zu nehmen, um Operation und Rehabilitation ordnungsgemäß abzuschließen.»

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