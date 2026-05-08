Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

Dudu Barrichello – Sohn von Rubens: «Mein Vater drängte mich nicht»

Eduardo (genannt Dudu) Barrichello startet in der Sportwagen-WM (FIA WEC) in einem Aston Martin Vantage AMR LMGT3 vom Heart of Racing Team an der Seite von Jonny Adam und Gray Newell.

Gerhard Kuntschik

Von

FIA WEC

Diesen Aston Martin Vantage AMR LMGT3 fährt Dudu Barrichello
Diesen Aston Martin Vantage AMR LMGT3 fährt Dudu Barrichello
Foto: Moy / XPB Images
Diesen Aston Martin Vantage AMR LMGT3 fährt Dudu Barrichello
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Barrichello fährt im World Endurance Championship! Doch das ist seit dem Vorjahr Eduardo, der 24-jährige Sohn von Ex-Ferrari-Star Rubens Barrichello (zwei Mal Vizeweltmeister, elf Siege in 19 F1-Saisonen). Und «Dudu» fühlt sich auf der Langstrecke wohl.

Werbung

Werbung

«Ich bin in Sao Paulo aufgewachsen. Dad machte seinen Job und flog zu den Tests und Rennen, ich wuchs daheim in Brasilien ganz normal auf», erzählt er. «Mein Vater hat mich nie gedrängt, Rennfahrer zu werden. Das war mein eigener Wunsch», stellt er noch klar.

«Die Langstrecke war eine Option, die sich im Winter 2024/25 auftat. Heuer genieße ich bei Heart of Racing den Sport besonders. Zu Aston Martin kam ich, weil mein Vater eine Möglichkeit sah und einen Test arrangieren konnte. Dann machten wir den Vertrag, so einfach war das», erzählt Dudu. Zur Formel 1 meint er: «Als Kind träumst du immer von der Formel 1. Wenn du älter wirst, merkst du, wie schwierig es ist, es dorthin zu schaffen. Ich habe es geschafft, professioneller Rennfahrer zu sein, und darauf bin auch stolz. Ich bin mit dem Rennfahren in IMSA und WEC sehr glücklich.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Und er ließ sich nicht durch die Reihe prominenter brasilianischer Piloten Türen öffnen. «Natürlich sind viele bekannte Fahrer aus Brasilien mit meinem Papa befreundet, aber ich habe meine eigenen Freunde. Ich lernte Emerson Fittipaldi kennen, als ich sechs Jahre alt war, aber das war nichts Besonderes für mich in diesem Alter.»

Werbung

Werbung

Von 2000 bis 2005 war Vater Rubens Teamkollege von Michael Schumacher bei Ferrari, die Söhne kamen bisher nicht in eine derart enge Verbindung. Dudu sagt dazu: «Mit Mick habe ich keinen persönlichen Kontakt. Klar trafen wir im Vorjahr bei WEC-Rennen aufeinander, aber das war’s dann auch. Er ist ein toller Typ und guter Fahrer, aber ich kenne ihn nicht näher.»

Barrichello junior betont: «Ich bin sehr glücklich im GT3 in WEC und IMSA. Klar will ich einmal auch ein Hypercar fahren, aber da ist im Moment nichts im Busch. Jetzt will ich einmal meine besten Leistungen hier abrufen. Mal sehen, was die Zukunft noch bringt. Ich fokussiere mich ganz auf die WEC- und IMSA-Einsätze.» 2025 beendete Barrichello die WEC-Saison auf Platz 15 (32 Punkte, zwei Poles, eine schnellste Runde). In Imola Mitte April begann er die WEC-Saison an neunter Stelle.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Anthony McIntosh

25

1

Daniel Harper

25

1

Parker Thompson

25

2

Blake McDonald

18

2

Placeholder - Racer

Jonny Edgar

18

2

Nick Catsburg

Nicky Catsburg

18

3

Placeholder - Racer

Riccardo Pera

15

3

Richard Lietz

Richard Lietz

15

3

Placeholder - Racer

Yasser Shahin

15

4

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven

12

Events

Alle FIA WEC Events

  • Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  • 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  • Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  2. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event

  3. 24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  4. Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

Le Mans News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien