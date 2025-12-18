Ende einer Ära in Le Mans: Aus der Dunlop- wird die Goodyear-Brücke

Es ist eine der legendärsten Brücken im Motorsport – wenn nicht sogar DIE legendärste überhaupt: Der Dunlop-Bogen an der Rennstrecke in Le Mans. Das ikonische Konstrukt hat Millionen von Fans von der Innenseite des Rennplatzes nach außen geführt. Gelegen am Ende der Start/Zielgeraden war er über Jahrzehnte DAS Fotomotiv schlechthin bei den alljährlichen 24 Stunden von Le Mans. Doch damit wird nun Schluss sein.

Denn die Ikone wird demontiert und macht einem neuen Bogen mit Logos der Marke Goodyear Platz. Zumindest die Basis des so historischen Wahrzeichens soll jedoch erhalten bleiben, da die neue Konstruktion auf der bestehenden Struktur der bisherigen Dunlop-Brücke errichtet werden soll. Tatsächlich wird auch der Vergangenheit gedacht, denn um das Erbe der Dunlop-Brücke zu würdigen, stiften der Le Mans-Ausrichter ACO (Automobile Club de l'Ouest) und Goodyear eine Sammlung von Erinnerungsstücken der Dunlop-Brücke an das 24h Le-Mans-Museum.

Des weiteren werden rund um die Strecke von Le Mans weitere Umbauten in Angriff genommen, wie die Modernisierung des Goodyear Racing Clubs am Ende der Geraden oder die Renovierung der Goodyear-Tribüne neben dem ACO-Museum.

«Le Mans ist mehr als ein Rennen – es ist ein weltweites Fest der Motorsporttradition und -innovation. Mit diesen neuen Entwicklungen bekräftigen wir unser Engagement, Fans und Teilnehmern gleichermaßen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten», so Stéphane Andriolo (Leiter Kunden und Veranstaltungen beim ACO). «Die Partnerschaft mit Goodyear ermöglicht es uns, die Vergangenheit zu ehren und gleichzeitig die Zukunft des Langstreckenrennsports aktiv mitzugestalten.»

Dunlop ging von Goodyear an Sumitomo

Hintergrund des Ganzen: Die Marke Dunlop wurde in Europa zuletzt von Goodyear betrieben. Im Jahre 2025 hat jedoch Sumitomo (bekannt beispielsweise durch die Falken-Reifen) die Markenrechte an Dunlop übernommen.

Goodyear ist aktuell in der WEC und bei den 24h Le Mans sehr gut vertreten, da sie die Reifen sowohl für die LMGT3-Klasse als auch (in Le Mans) für die LMP2 liefern. Insgesamt hat Goodyear auch schon 14 Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Le Mans geholt.