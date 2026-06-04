Erste Fahrer-Stimmen zu den 24 Hours of Le Mans 2026

Es ist soweit: Die 2026er Ausgabe der 24 Hours of Le Mans steht nun an. Am Wochenende des 13./14. Juni findet das Rennen statt. Schon am kommenden Sonntag (7. Juni 2026) wird der offizielle Vortest ausgetragen. Am morgigen Freitag (5. Juni 2026) und am Samstag (6. Juni 2026) steht in der Innenstadt von Le Mans die technische Abnahme auf der Agenda. Auch für die Piloten sind die 24 Hours of Le Mans stets etwas ganz Spezielles. Hier einige Stimmen als Ausblick.

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Sébastien Bourdais - Cadillac V-Series.R #38

«Das große Ereignis steht bevor – dementsprechend laufen die Vorbereitungen beim gesamten Team sowie bei Jota und Cadillac auf Hochtouren. Es war eine kolossale Anstrengung, alles rechtzeitig fertigzustellen. Da war es gut, noch eine Testsession in Silverstone absolviert zu haben. Jedes Mal, wenn wir auf der Strecke sind, lernen wir etwas Neues über das neue Aerodynamik-Paket hinzu und versuchen so, die Performance unseres Autos weiter zu optimieren. Hut ab vor allen Beteiligten – sie haben wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Nun wird sich zeigen, wie wir im Hinblick auf Le Mans tatsächlich aufgestellt sind. Ich glaube, wir sind alle voller Vorfreude, aber gleichzeitig auch ein wenig angespannt. Denn wenn man gemeinsam mit so vielen Menschen derart viel Mühe investiert, hofft man natürlich inständig darauf, dass diese Arbeit auch belohnt wird. Dennoch blicken wir voller Begeisterung und Vorfreude auf das absolute Highlight des Jahres.»

Stoffel Vandoorne - Peugeot 9X8 #93

«Le Mans ist ein Rennen, das ich liebe – jeder liebt es! Es ist das Rennen des Jahres. Genau wegen der 24 Hours of Le Mans treten Hersteller wie Peugeot im Langstreckensport an. Für eine französische Marke in Le Mans zu fahren – insbesondere in diesem Jubiläumsjahr ist etwas wahrhaft Besonderes. Ich hoffe, dass wir für die Partner und Fans der Marke ein starkes Ergebnis einfahren können.»

Nicky Catsburg - Corvette Z06 LMGT3.R #33

«2023 war das letzte Mal, dass ich in Le Mans in einer Corvette angetreten Das hat gut geklappt. In den Jahren dazwischen bin ich in einem Prototypen gefahren. Daher habe ich das Gefühl, dass ich in Bezug auf die Strecke und alles Weitere noch immer auf dem Laufenden bin. Allerdings sind nun schon ein paar Jahre vergangen, seit ich zuletzt mit einer Corvette dort war. In einem GT3-Fahrzeug war ich dort noch nie unterwegs – das wird also eine neue Erfahrung sein. Aber es ist etwas, worauf ich mich wirklich sehr freue.»

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Filipe Albuquerque - Cadillac V-Series.R #101

«Auch wenn es mein 13. Mal in Le Mans ist, halte ich es nie für selbstverständlich. Ich bin wirklich glücklich, dieses Rennen noch einmal bestreiten zu dürfen - und zwar mit einer so großartigen Marke wie Cadillac und obendrein mit WTR, Ricky und Jordan Taylor. Ich könnte nicht mehr verlangen. Ich kenne dieses Rennen sehr gut, aber gleichzeitig höre ich nie auf zu lernen. Mein Ziel wird es also sein, als Team unser Bestes zu geben und mit Jota als unseren Teamkollegen zu lernen, denn das Abstimmen des Autos ist in der WEC anders im Vergleich zur IMSA. Beim Vortest wollen wir einfach so viele Runden wie möglich zu abspulen. Diese Autos sind komplex. Unser Ziel ist es, störungsfrei zu bleiben und dafür zu sorgen, dass alles so reibungslos wie möglich abläuft. Die Zusammenarbeit mit Jota ist großartig. Wir hatten einige ihrer Ingenieure in Daytona vor Ort, um uns mit dem Joker – den wir im Auto haben – schneller vertraut zu machen. Ich bin mir sicher, dass wir auch in Le Mans wieder viel gemeinsam lernen werden.»